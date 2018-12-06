تدبير النظافة بالبيضاء يجمع خبراء ومنتخبين مغاربة

هسبريس من الدار البيضاء

أجمع المتدخلون في ندوة "تدبير النفايات بمدينة الدار البيضاء" على أن العاصمة الاقتصادية تعاني من مشكل جوهري يتعلق بالنظافة، وهي ظاهرة مردها إلى التنشئة الثقافية وطبيعة التربية التي يتلقاها الفرد في محيطه الأسري والمدرسي والشارع.

محمد شباك، رئيس المجلس الجماعي لمقاطعة آنفا، قال إن "النظافة عامل أساسي يساعد على الاستثمار، بحيث لا يمكن لشركة معينة أن تستثمر في منطقة محددة وهي التي تتراكم فيها الأزبال، ولا يحترم فيها السكان شروط النظافة".

وأضاف شباك، في كلمته التي ألقاها بمناسبة الأيام البيئية التي تُنظمها مقاطعة آنفا، أن "اليد الواحدة لا تصفق، لذلك يجب مساعدة المؤسسات المحلية على أداء الأدوار المنوطة بها"، وزاد: "حتى لو رُصدت إمكانيات مالية هائلة من قبل الجهات المعنية فإن السلوك يبقى المحدد الرئيسي للحفاظ على نظافة العاصمة الاقتصادية".

وأوضح المسؤول ذاته أن "غياب النظافة تتحكم فيه عوامل عدة، منها التنشئة الثقافية بالدرجة الأولى، لأن الحي يعتبر ذلك الجزء الصغير داخل الوطن، الأمر الذي ستدعي توفير الشروط الأساسية للمحافظة على نظافة المدينة".

وألقى مجموعة من الخبراء والفاعلين الجمعويين بالعاصمة الاقتصادية مداخلات متنوعة تتمحور كلها حول سبل تدبير النفايات المنزلية الصلبة، والإكراهات التي تحول دون ذلك، وأبرزوا أن "سكان العاصمة الاقتصادية لديهم إشكال في تمثل مفهوم الفضاءات المشتركة والعمومية، إلى جانب عدم مساهمة المؤسسات الجامعية والتربوية والمعاهد في عملية التحسيس".

"توجد قطيعة بين الساكنة والعاملين في تدبير قطاع النفايات، الأمر الذي يتطلب تخصيص جميع الإمكانيات قصد تغيير سلوك المواطنين، وهي المسألة التي تستلزم حلولا تقنية فقط"، من بين النقط الأساسية التي تحدث عنها المشاركون خلال الندوة.

يشار إلى أن مقاطعة آنفا تنظم خلال الفترة الممتدة من 30 نونبر إلى 8 دجنبر الجاري الأيام البيئية تحت شعار: "حي نظيف..حق وواجب"، تتضمن مجموعة من الندوات العلمية والمسابقات المحلية، ثم تنظيم ورشات وجداريات متنوعة، موجهة إلى الأطفال وتلاميذ المؤسسات التعليمية بالمنطقة.