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كُتّاب وآراء
توقعات "الأرصاد الجوية" لطقس اليوم الجمعة
تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، اليوم الجمعة، أن تتشكل سحب منخفضة كثيفة مصحوبة بكتل ضبابية، خلال الصباح والليل بالواجهة المتوسطية وبسواحل المحيط الأطلسي الشمالية والوسطى.
وسيكون الطقس باردا نسبيا، خلال الليل والصباح بكل من المرتفعات والهضاب العليا، في حين سيكون الطقس مستقرا مع سماء صحوة إلى قليلة السحب بمجموع ربوع البلاد، مع هبوب زوابع رملية محلية بالأقاليم الجنوبية.
وستهب الرياح معتدلة من القطاع الشرقي بالأقاليم الجنوبية، وضعيفة القوة من القطاع الشمالي، وأحيانا متقلبة الاتجاه بباقي المناطق.
وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين صفر و 5 درجات بالمرتفعات، وما بين 04 و10 درجات بالهضاب العليا الشرقية والجنوب الشرقي، والمنطقة الشرقية، والسايس وهضاب الفوسفاط ووالماس، وما بين 10 و15 درجة بشمال ووسط البلاد وبشمال الأقاليم الصحراوية، وما بين 14 و19 درجة بأقصى جنوب المملكة .
أما درجات الحرارة العليا فستتأرجح ما بين 14 و19 درجة بالمرتفعات، وما بين 18 و24 درجة بالمنطقة الشرقية، والواجهة المتوسطية والشمال والوسط والجنوب الشرقي للبلاد، وما بين 24 و30 درجة بمنطقة سوس وشمال الأقاليم الصحراوية، وما بين 28 و34 درجة بأقصى جنوب البلاد .
وسيكون البحر هادئا إلى أحيانا قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية، وهادئا إلى قليل الهيجان بالبوغاز، وقليل الهيجان إلى هائج على طول الساحل الأطلسي.