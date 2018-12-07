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كُتّاب وآراء
قافلة تقرب خدمات علاجية من ساكنة أيت هاني
قام حسن الزيتوني، عامل إقليم تنغير بالنيابة، بإعطاء انطلاقة عملية "رعاية 2018 - 2019"، الخميس بالمركز الصحي أيت هاني، من خلال قافلة طبية متعددة التخصصات منظمة تحت إشراف المندوبية الإقليمية لوزارة الصحة بتنسيق مع السلطات الإقليمية والمحلية.
وتمت هذه العملية بحضور المندوب الإقليمي لوزارة الصحة بتنغير، والمصالح الأمنية والإدارية، ومنتخبين، وجند لها حوالي 25 إطارا طبيا وشبه طبي، من مختلف التخصصات الطبية؛ في حين شملت الخدمات الطبية المقدمة حوالي 778 مستفيدا ومستفيدة.
مصطفى الطيب، المندوب الإقليمي لوزارة الصحة بتنغير، أكد أن المستفيدين من هذه القافلة الطبية المنظمة في إطار عملية رعاية برسم 2018 و2019 تلقوا علاجات في اختصاصات طب الأطفال، وطب النساء والتوليد، وطب العيون، وطب الأنف والحنجرة، والطب العام.
وأضاف المسؤول ذاته، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن المصالح الطبية المجندة في هذه القافلة الطبية عملت على إرسال حالة مستعجلة إلى المستشفى الإقليمي بتنغير قصد إجراء عملية جراحية من أجل استئصال الزائدة الدودية؛ بالإضافة إلى توزيع كمية مهمة من الأدوية بالمجان.