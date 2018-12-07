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كُتّاب وآراء
أعراض مرض "المينانجيت" تستنفر سلطات اشتوكة
نقل عاملان زراعيان من المستشفى الإقليمي المختار السوسي ببيوكرى إلى المركز الاستشفائي الجهوي الحسن الثاني بأكادير، بعد أن ظهرت عليهما أعراض مرض التهاب السحايا المعروف بـ"المينانجيت".
ولا يزال العاملان، اللذان يعملان بإحدى الضيعات الفلاحية العصرية بدوار تن كوري بالجماعة الترابية واد الصفا بضواحي اشتوكة آيت باها، تحت العناية الطبية بمستشفى أكادير.
وفي تصريح لهسبريس، قال خالد الريفي، المندوب الإقليمي لوزارة الصحة باشتوكة آيت باها، إن "فريقا طبيا انتقل، مباشرة بعد تسجيل الحالتيْن، إلى الضيعة الفلاحية التي يشتغلان بها، وقام بتلقيح 138 شخصا من عمال الضيعة، بالإضافة إلى أفراد أسرتي المصابيْن".
وأوضح الريفي أن ذلك يدخل ضمن الإجراءات الوقائية لمواجهة هذا الداء، مؤكدا أنه "لم يتم تسجيل أي حالة أخرى".
وأضاف المندوب الإقليمي لوزارة الصحة باشتوكة آيت باها أن أحد المصابين غادر المركز الاستشفائي الجهوي الحسن الثاني بأكادير، اليوم الجمعة، وأن الحالة الصحية للثاني مستقرة، مشيرا إلى أنهما خضعا للعلاجات الضرورية، واستفادا من الأدوية الضرورية. وأكد أن "المصالح الإقليمية والجهوية والسلطات المحلية تفعّل التدابير الوقائية من أجل منع انتشار المرض".