سجون جهة طنجة تطوان تحتفي بنزلائها الموهوبين

أيوب صدور

انسجاما مع توجيهات المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، شهدت المؤسسات السجنية بجهة طنجة تطوان الحسيمة على مدى 5 أيام أنشطة ثقافية وفنية ورياضية مختلفة عن العادة، احتفالا باليوم الوطني للسجين.

وفي هذا السياق، شهد السجن المحلي بمدينة تطوان لقاء مفتوحا وحفل توقيع كتاب "دوبل فاص" للكاتب والناقد المسرحي محسن زروال. كما كان نزلاء المؤسسة ذاتها على موعد مع أنشطة ثقافية وفنية متنوعة.

مصطفى الغدوسي، المندوب الجهوي لإدارة السجون وإعادة الإدماج بجهة طنجة تطوان الحسيمة، قال إن "النشاط يأتي بعد قافلة طبية استفاد منها جميع نزلاء المؤسسات السجنية بالجهة بهدف بلورة استراتيجية المندوبية العامة لإدارة السجون كثقافة بديلة للتمثل السائد والصورة النمطية السلبية التي ترسخت في مخيال العامة".

وأضاف الغدوسي لهسبريس، على هامش اختتام فعاليات التظاهرة بسجن مدينة وزان، أن النشاط كان فرصة للتنقيب عن مواهب وسط 9 مؤسسات سجنية منتشرة بتراب الجهة استفاد منها 7000 نزيل ونزيلة، وسهر عليها 800 موظف، مشيرا إلى أن هذا النشاط تخللته عروض مسرحية، وسكيتشات من أداء النزلاء، وحملات تحسيسية، ومسابقات ثقافية، ودوري مصغر في كرة الطاولة وكرة القدم، وأنشطة توعوية أخرى لمناهضة السلوكات العنيفة والتربية على حقوق الإنسان.

وأكد المسؤول الجهوي ذاته أن لجنة خاصة ستسهر على اختيار المواهب الجيدة لتتويجها في حفل كبير على المستوى الوطني في المجالات الرياضية والثقافية والعلمية.