توقعات "الأرصاد الجوية" لطقس اليوم الأحد

هسبريس - و.م.ع

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، اليوم الأحد ، أن تتشكل سحب منخفضة محلية ، بسواحل وسهول المحيط الأطلسي ، وكذلك الواجهة المتوسطية .

وسيكون الطقس مستقرا مع سماء صحوة إلى قليلة السحب بمجموع ربوع البلاد، فيما سيكون الطقس باردا نسبيا، خلال الليل والصباح، بكل من المرتفعات والهضاب العليا، مع هبوب زوابع رملية محلية بالأقاليم الجنوبية.

وستهب الرياح معتدلة من القطاع الشرقي بالأقاليم الجنوبية ومنطقة طنجة ، ومتقلبة الاتجاه بباقي المناطق.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين ناقص 02 و 4 درجات بالمرتفعات ، وما بين 02 و06 درجات بالهضاب العليا الشرقية ، وما بين 06 و12 درجة بالشمال والوسط والواجهة المتوسطية والسايس والسهول الداخلية وهضاب الفوسفاط ووالماس والجنوب الشرقي ، وما بين 12 و17 درجة بجنوب المملكة.

أما درجات الحرارة العليا فستتأرجح ما بين 14 و20 درجة بالمرتفعات والهضاب العليا والبوغاز واللوكوس ، وما بين 20 و25 درجة بالواجهة المتوسطة والسهول الشمالية والوسطى وهضاب الفوسفاط ووالماس والجنوب الشرقي للبلاد، وما بين 25 و 30 بمنطقة سوس وشمال الاقاليم الصحراوية وما بين 30 و34 بأقصى الجنوب.

وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان إلى هائج بالبوغاز، وهائج ما بين طنجة وطرفاية ، وقليل الهيجان إلى هائج بباقي السواحل.