رياح العزلة تشتّت "سياحة أم الربيع" بجماعة مشرع بن عبّو القروية

إبراهيم الحافظون من سطات

تقع الجماعة الترابية مشرع بن عبو على ضفاف نهر أم الربيع، بالنفوذ الترابي لقيادة أولاد بوزيري في الجهة الجنوبية لمدينة سطات، على بعد 44 كيلومترا عبر الطريق الوطنية رقم 9، ويبلغ عدد سكانها 9355 نسمة، حسب إحصاء 2014، وتتوفر على مؤسسات عمومية عدّة، كمقر للجماعة وثانوية إعدادية ودار الطالب ومركز للدرك الملكي ومركز صحي.

جماعة مشرع بن عبّو تعرّضت لفيضان نهر أم الربيع في شهر فبراير 2010، كان قد أغرق منازل عدة وكذا بعض المؤسسات العمومية بمركز الجماعة، أُعلنت على إثره، وفق قرار إداري صادر بتاريخ 9 غشت 2010 توصّلت هسبريس بنسخة منه، منطقة مهددة بفيضانات وادي أم الربيع؛ ما يتطلب إخلاء البنايات السكنية والتجارية بالمركز لكونها أصبحت آيلة للسقوط.

جماعة تعيش التهميش

سعيد مصمودي، أحد سكان مشرع بن عبّو، قال في تصريح لهسبريس إن "المنطقة منسية وتعيش تهميشا واضحا انطلاقا من البنية التحتية، وغياب المرافق الترفيهية، وكذا انعدام ملاعب القرب لممارسة الأنشطة الرياضية وإفراز مواهب الشباب".

وأضاف سعيد، الذي يعاني من إعاقة، أن "الشباب يعيش البطالة أمام انعدام فرص الشغل، وكساد النشاط التجاري منذ إحداث الطريق السيار التي أثرت على التجارة بمركز المشرع، وتسببت في إغلاق معظم الدكاكين"، وطالب الجهات المعنية بـ"تقديم المساعدة للسكان، بحيث إن المنتوجات الفلاحية المنتشرة بالمنطقة لا تكفي لسد الحاجيات".

وأردف المصمودي أن "السكان يعانون بسبب غياب الماء الصالح للشرب، ويعتمدون على الماء الملوث الذي يجلبونه من نهر أم الربيع القريب من المركز، وهو ما أثر على صحتي"، موضّحا أن شباب المنطقة هاجر إلى المدن أو خارج أرض الوطن بحثا عن لقمة العيش، رافضا العودة إلى مسقط الرأس بسبب غياب ظروف الحياة الكريمة.

منتجعات تحتاج التأهيل

منظر جميل يلوح في الأفق انطلاقا من القنطرتين القديمة والجديدة على نهر أم الربيع، تؤثثه الأشجار بظلها والمياه بصفائها؛ ما يغري المارّة بالزيارة. وغير بعيد عن مركز المشرع، هناك نقطة أخرى أكثر استقطابا للزوار من إقليم سطات ومختلف المدن المجاورة، تتمثل في منتجع "الكرسيفي" على نهر أم الربيع.

المنتجعان معا يعرفان إقبالا كبيرا من قبل المواطنين من مختلف المناطق خلال فصل الصيف، حيث صفاء مياه نهر أم الربيع تزيد من جمالية المكان، إلا أنهما يحتاجان إلى التأهيل، ببناء محلات تجارية توفّر متطلبات الزوار، وتوفير الحماية من الغرق بتخصيص فرق للإنقاذ، خاصة أن المكان يعتبر نقطة سوداء في حصد أرواح الشباب والأطفال بسبب عمق النهر وقوة التيار المائي.

موسم الزهور المتنفس الوحيد

اعتادت إحدى جمعيات المجتمع المدني منذ سنة 1996 في فصل الربيع من كل سنة، بشراكة مع الجماعة الترابية مشرع بن عبّو، تنظيم مهرجان الزهور، يتمّ خلاله عرض عدد من الإبداعات على مستوى باقات الأزهار المحلية من قبل "جمعية الزهور" في مجال التزيين بالورود، بالإضافة إلى تنظيم أنشطة فنية وثقافية وعروض الفروسية، بهدف بلورة وإبراز تنوع المنتجات المحلية، بالنظر إلى دور الزهور على المستوى الاجتماعي ومكانتها في الحياة اليومية.

وتعود قصة موسم الزهور، بحسب أحد الأشخاص الذين التقت بهم الأميرة للامريم حين كان يعرض إبداعاته من أشكال باقات الزهور المحلية على مستوى الطريق الوطنية رقم 9 سنة 1996، إلى توصيتها بذلك خلال توقفها لشراء باقة ورد.

جروح فيضان أم الربيع لم تندمل

هسبريس زارت المنطقة، آثار الفيضان مازالت بادية، منازل مهدّمة وأتربة هنا وهناك، ومواطنون يعيشون ظروفا مأساوية تحت قساوة أحوال الطقس. يقول سعيد المصمودي: "أجي أخويا تشوف حنا تعرّضنا للفيضان وهدّمت منازلنا وضاعت ممتلكاتنا، وجرى إحصاؤنا ولم نستفد إلى حدود الآن، باستثناء بعض مواد البناء غير الكافية، أنا معاق وأعيش في منزل الورثة تحت قطرات المطر وقساوة البرد".

وأضاف المتحدث أن الجهات المعنية عملت على تقديم بعض المساعدات القليلة من بعض مواد البناء لم تكن كافية حتى لأساس المنزل، ثم انتهى الأمر منذ ذلك الوقت، وطالب بتعويض المتضررين بما يكفي لتجاوز آثار أضرار فيضان أم الربيع، وقال: "الجهات المعنية أشارت في محضر التساوي إلى أن يبني متضررو المجموعة الثانية مثل المجموعة الأولى التي تضم 11 فردا، إلا أن ذلك لم يتم احترامه".

وعبّر سعيد عن معاناته مع أحوال الطقس في منزل يعود إلى ورثة من أسرته، حيث يقاوم تسرب قطرات المطر بوضع أغطية من البلاستيك.

وأبرز سعيد، الذي يعيش وضعية إعاقة جسدية، أنه راسل السلطات المعنية التي اعتبرت في أجوبتها أن ملف المتضررين "فات عليه الفوت"، معتبرا أن مسؤولية الجمعية انتهت بعد مساندتها لبعض الأفراد، وهو ما جعله يوجه مراسلات إلى عدة جهات من أجل التعويض، موضحا أن الدار التي يستقر فيها رغم وضعيتها الرديئة، والتي بنيت سنة 1950، تعود إلى الورثة الذين يهددونه بالإفراغ في كل لحظة.

السلطة تردّ على المراسلات

في الوقت الذي اعتبر فيه المتضررون أن التعويضات لم ترق إلى حجم الأضرار والمعاناة وأن بعضهم أقصي من التعويضات، ردّت السلطات الإقليمية، بجواب، تتوفر هسبريس على نسخة منه، قال المتضررون إنه غير كاف ولا مقنع.

ووفق نسخة من الجواب، فقد اعتبرت السلطات الإقليمية أن أحد المشتكين يتوفر على سكن رئيسي في مدخل مركز مشرع بن عبّو لم يتضرر تماما، كما أن المحل الثانوي الذي جرى إحصاؤه من بين المساكن المتضررة استفادت إحدى المكتريات له نقدا عن طريق شيك بنكي من طرف جمعية تنموية بالمشرع، إضافة إلى مواد بناء من المندوبية الإقليمية للإنعاش.

وأوضحت السلطات الإقليمية من خلال ردّها على أحد المتضررين وشقيقه، بكونهما تسلما شكيا بمبلغ 2000 درهم لكل منهما، بالإضافة إلى بعض مواد البناء، حسب محضر اجتماع اللجنة الإقليمية المؤرخ في 23/12/2011، إلى جانب بعض المتضررين المستفيدين، حسب نص جواب السلطات الإقليمية بعمالة سطات.

رأي مجلس الجماعة

هسبريس انتقلت مرّة ثانية إلى مقر الجماعة ولم تجد الرئيس، وبعد الاتصال به هاتفيا طلب مهلة لانشغاله في إحدى المهمّات، ووعدنا بإعطاء الأجوبة والتوضيحات حول المشاكل المطروحة، إلا أنه رغم معاودتنا ربط الاتصال به مرات عدّة، إلا أن هاتفه ظل يرنّ دون إجابة.