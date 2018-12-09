أنشطة متنوعة تواكب "يوم النزيل" في تزنيت

رشيد بيجيكن من أكادير

بمناسبة اليوم الوطني للنزيل، اختتمت بمدينة تزنيت فعاليات الأسبوع الثقافي والرياضي والفني، الذي نظمته إدارة السجن المحلي، بحضور السلطات المحلية وممثلي المجلس البلدي والمعهد المتخصص للتكنولوجيا التطبيقية.

وعرف البرنامج أنشطة متنوعة استهدفت جميع أصناف نزيلات ونزلاء المؤسسة السجنية، وفق أهداف محددة، بتنسيق مع باقي الشركاء من المصالح الخارجية بالمدينة.

واستُهلّ برنامج الأنشطة بمشاركة النزلاء في حملة نظافة لمرافق المؤسسة، وتهيئة المساحات الخضراء داخلها، بتنسيق مع معهد التأهيل الفلاحي بالمدينة، كما أقيم دوري لكرة القدم المصغرة بين فرق الأحياء بالمؤسسة، ومسابقة محلية في كرة الطاولة.

وبتنسيق مع جمعية "تزنيت للثقافة السينمائية"، تم عرض الفيلم السينمائي "الطريق إلى كابول" لفائدة النزلاء المسجلين بالبرامج التربوية بالمؤسسة، بالإضافة إلى استفادة باقي السجناء من حملة تواصلية تحسيسية حول أضرار التدخين والوقاية من داء السكري، بتنسيق مع المندوبية الإقليمية للصحة.

وبخصوص تهييء السجناء للإدماج السوسيومهني، تم تنظيم ورشة تواصلية في موضوع "المقاولة الذاتية سبيل للإدماج"، أطرها مهدي حمادي، عن خلية "مقاولتي" بالمعهد المتخصص للتكنولوجيا التطبيقية بتزنيت، فيما تم تأجيل ورشة حول "المشاريع الصغرى المدرة للدخل" إلى الأسبوع المقبل، وستؤطرها شادية روحي، مديرة الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات.

وبتنسيق مع المندوبية الإقليمية للشؤون الإسلامية، تم تقديم عرض لفائدة سجينات المؤسسة حول موضوع "التربية على المواطنة"، أطرته عائشة اكروم، مرشدة دينية بالمجلس العلمي المحلي. كما استفادت النزيلات من ورشة في فن الرسم، وورشة في فن الطبخ، تحت إشراف خديجة إد العابد، مؤطرة محو الأمية بمندوبية الشؤون الإسلامية، إضافة إلى ورشة في الحرف والأشغال المنزلية، من تأطير فاطمة البلغيتي، من مندوبية التعاون الوطني.

وأمام انفتاح المؤسسة السجنية على جمعيات المجتمع المدني، من أجل مشاركتها في البرامج الهادفة التي تعنى بفئة السجناء، وتساعدهم على التهييء لإعادة إدماجهم بعد الإفراج عنهم، تم بالمناسبة استضافة أعضاء مكتب جمعية "أهل الفردوس" بحي النساء، حيث أطرت رئيسة الجمعية، الكوتش عائشة حيتوف، لقاء تفاعليا حول "المرأة والتخلص من الأفكار والسلوكات السلبية".

الأسبوع الثقافي والفني والرياضي المنظم بسجن تزنيت اُختُتم بإقامة حفل موسيقي ترفيهي بمشاركة فرق موسيقية، توجت خلاله الفرق الفائزة بدوري كرة القدم المصغرة على المستوى المحلي والجهوي، وكذا تكريم جميع النزلاء الفائزين بمختلف المسابقات، بالإضافة إلى تتويج المتفوقين في البرامج التربوية التكوينية، والحاصلين على الرتب الأولى في شعب التكوين المهني بالمؤسسة السجنية.

وشهد الأسبوع، الذي دأبت الإدارة على تنظيمه كل سنة، دعما لوجستيكيا من طرف المجلس الجماعي لتزنيت، الذي منح بالمناسبة مجموعة من الأدوات المدرسية لإدارة المؤسسة، في إطار الدعم السنوي المخصص للفئات في وضعية هشة بمختلف المؤسسات التربوية والتعليمية، بالإضافة إلى بعض الجوائز التحفيزية للسجناء.