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الرئيسية | جهات | حملة طبية تستهدف تربويّين بجهة مراكش آسفي

حملة طبية تستهدف تربويّين بجهة مراكش آسفي

حملة طبية تستهدف تربويّين بجهة مراكش آسفي
إبراهيم مغراوي من مراكش
الأحد 09 دجنبر 2018 - 04:31

استفاد حوالي 200 شخص من نساء ورجال التعليم من حملة طبية نظمتها، أمس السبت، مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين لفائدة أسرة التعليم تحت شعار: ʺصحتكم تهمنا".

وتهدف هذه الحملة التحسيسية، التي تنظم على مدى يومين، ويشرف عليها طاقم طبي متعدد التخصصات، إلى القيام بفحوصات لفائدة المنخرطين في المؤسسة المذكورة على مستوى جهة مراكش-آسفي، للكشف المبكر عن داء السكري والتحسيس بخصوص سرطان الثدي وعنق الرحم.

وقدمت خلال اليوم الأول من هذه المبادرة فحوصات طبية للأشخاص المصابين بداء السكري، وكذا المعرضين لخطر الإصابة به وبسرطان الثدي وعنق الرحم.

وينتظر أن يستفيد من هذه الحملة الطبية، التي تنظم للمرة الرابعة على مستوى جهة مراكش أسفي، أزيد من 500 شخص من قطاع التعليم.

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