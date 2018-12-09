إقبال كثيف على حملة تبرع بالدم في مدينة مكناس

هسبريس من مكناس

شهدت مدينة مكناس مبادرة إنسانية للتبرع بالدم، بشراكة مع فريق طبي من مندوبية وزارة الصحة في العاصمة الإسماعيلية، أفلحت في جمع كمية قياسية مقارنة بباقي الحملات التي سبق تنظيمها في هذه الحاضرة.

الخطوة جاءت من المركب التربوي التعليمي "غوستاف إيفل"، ووسط بنايته بمكناس، وحققت إقبالا كبيرا بفعل التجاوب الذي بصم عليه، على الخصوص، أولياء وأباء وأمهات التلاميذ المتمدرسين في المؤسسة ذاتها.

نعيمة بنفايدة، باسم المنظمين، قالت في تصريح لجريدة هسبريس الإلكتورونية إن هذه الحملة أبانت، مرة أخرى، تضامن المغاربة مع بعضهم البعض، ووفرت كمية كبيرة من الدم موجهة إلى من يحتاجون إليه في مختلف المستشفيات.

وأضافت المتحدثة، ضمن التصريح نفسه، أنها ممتنّة لكلّ من تجاوب مع يوم التبرع بالدم، المنظم تحت شعار: "ترسيخ التكافل في عقول الناشئة"، بعدما وصل تعدادهم إلى المئات من المانحين لدمائهم.

جدير بالذكر أن الإقبال غير المنتظر على التبرع بالدم قد جعل المبادرة الإنسانية ذاتها تمتد ساعات إضافية، رغبة من المنظمين في توفير أكبر كمية من هذه المادة الحيوية لمركز تحاقن الدم في المنطقة.