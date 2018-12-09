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إقبال كثيف على حملة تبرع بالدم في مدينة مكناس

إقبال كثيف على حملة تبرع بالدم في مدينة مكناس
هسبريس من مكناس
الأحد 09 دجنبر 2018 - 12:05

شهدت مدينة مكناس مبادرة إنسانية للتبرع بالدم، بشراكة مع فريق طبي من مندوبية وزارة الصحة في العاصمة الإسماعيلية، أفلحت في جمع كمية قياسية مقارنة بباقي الحملات التي سبق تنظيمها في هذه الحاضرة.

الخطوة جاءت من المركب التربوي التعليمي "غوستاف إيفل"، ووسط بنايته بمكناس، وحققت إقبالا كبيرا بفعل التجاوب الذي بصم عليه، على الخصوص، أولياء وأباء وأمهات التلاميذ المتمدرسين في المؤسسة ذاتها.

نعيمة بنفايدة، باسم المنظمين، قالت في تصريح لجريدة هسبريس الإلكتورونية إن هذه الحملة أبانت، مرة أخرى، تضامن المغاربة مع بعضهم البعض، ووفرت كمية كبيرة من الدم موجهة إلى من يحتاجون إليه في مختلف المستشفيات.

وأضافت المتحدثة، ضمن التصريح نفسه، أنها ممتنّة لكلّ من تجاوب مع يوم التبرع بالدم، المنظم تحت شعار: "ترسيخ التكافل في عقول الناشئة"، بعدما وصل تعدادهم إلى المئات من المانحين لدمائهم.

جدير بالذكر أن الإقبال غير المنتظر على التبرع بالدم قد جعل المبادرة الإنسانية ذاتها تمتد ساعات إضافية، رغبة من المنظمين في توفير أكبر كمية من هذه المادة الحيوية لمركز تحاقن الدم في المنطقة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - مكماسي الأحد 09 دجنبر 2018 - 12:16
مكانسة معروفين بالخير والجود والتعاون يعني ماشي غريب عليهوم هادشي
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2 - حذااااااري من مصاصي الدماء الأحد 09 دجنبر 2018 - 12:22
حسب دراسة سرية توجد مافيا في بعض الجهات تبيع الدم المتبرع به بثمن غالي عوض التبرع به للمحتاجين فحذاري التبرع بالدم بشكل عشواءي هناك مافيا سرية تشتغل بالمراكز الصحية تقتات من دمكم كما يقتات مصاصوا الدماء يجب التاكد والتيقن لمن واين يتبرع بدمكم الغالي ...اللهم اني برككت وبلغت
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3 - صدقة الأحد 09 دجنبر 2018 - 12:30
التبرع بالدم يعني إنقاد حياة من الموت يقول الله سبحانه في سورة المائدة:(وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا)
فلا تبخل أخي أختي من التبرع بالدم فإنه صدقة جارية فلا يهمك لمن تعطى.
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