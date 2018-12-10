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هذه توقعات "الأرصاد الجوية" لطقس اليوم الاثنين

هذه توقعات "الأرصاد الجوية" لطقس اليوم الاثنين
هسبريس - و.م.ع
الاثنين 10 دجنبر 2018 - 06:10

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، اليوم الاثنين، أن تتشكل سحب منخفضة كثيفة خلال الليل والصباح، حيث ستكون مصحوبة بكتل ضبابية بسواحل المحيط الأطلسي الشمالية والوسطى وكذلك بالواجهة المتوسطية.

وسيكون الطقس مستقرا مع سماء قليلة السحب إلى صافية بمجموع ربوع البلاد، فيما سيكون الطقس باردا نسبيا، خلال الليل والصباح، بالمرتفعات.

وستهب الرياح ضعيفة إلى معتدلة من القطاع الشرقي بالأقاليم الجنوبية ومن القطاع الشمالي وأحيانا متقلبة الاتجاه بباقي المناطق.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين ناقص 01 و4 درجات بالمرتفعات والهضاب العليا، وما بين 05 و10 درجات بالمنطقة الشرقية والسايس والسهول الشمالية والسفوح الجنوبية الشرقية، وما بين 10 و15 درجة بمنطقة طنجة والسهول الوسطى ومنطقة سوس وشرق الأقاليم الجنوبية وبالقرب من السواحل الشمالية والوسطى، وما بين 15 و19 درجة بغرب الأقاليم الجنوبية.

وستتأرجح درجات الحرارة العليا ما بين 11 و16 درجة بالمرتفعات والهضاب العليا، وما بين 16 و21 درجة بمنطقة طنجة والمنطقة الشرقية والواجهة المتوسطية والسايس والغرب واللكوس والجنوب الشرقي للبلاد وبالقرب من السواحل الشمالية والوسطى، وما بين 21 و 26 درجة بالسهول الشمالية والوسطى ومنطقة سوس وشرق الأقاليم الصحراوية وجوار السواحل الجنوبية، وما بين 26 و31 درجة بغرب الأقاليم الجنوبية.

وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان إلى هائج بالبوغاز، وهائجا إلى قوي الهيجان بين طنجة وطرفاية، وقليل الهيجان إلى هائج بباقي السواحل.

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