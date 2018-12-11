قرارات ولاية الدار البيضاء تثير احتجاج طاكسيات

هسبريس من الدار البيضاء

أعلنت المكاتب النقابية لسيارات الأجرة بصنفيها في جهة الدار البيضاء سطات، المنضوية تحت لواء الاتحاد الديمقراطي المغربي للشغل، عن تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر ولاية الجهة، يوم 17 دجنبر الجاري، بسبب المشاكل التي يعاني منها السائقون المهنيون داخل هذا القطاع.

وأرجعت المكاتب النقابية هذه الوقفة التصعيدية إلى "القرارات الأحادية لولاية الجهة، المنافية للواقع المؤلم لقطاع سيارات الأجرة، من خلال القرار المتعلق بالتطبيقات الذكية لحمل الركاب، فضلا عن تعويض السائقين المهنيين من تبعات الزيادات في المحروقات".

وأضافت المكاتب ذاتها، في بيان توصلت به هسبريس، "من بين المشاكل المطروحة، نجد ملف الانخراط في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، الذي أصبح وصمة عار على جبين الحكومة، إلى جانب الضرائب الجبائية المتعلقة بمحطات سيارات الأجرة بجهة الدار البيضاء، التي تتحمل مسؤوليتها مجلس جهة الدار البيضاء سطات".

في المقابل، يُندد مئات المواطنين في العاصمة الاقتصادية بـ"تغوّل سيارات الأجرة الصغيرة"، مستنكرين "التسيب الذي يعرفه القطاع، من خلال اعتدائهم على بعض الركّاب والتصرفات غير اللائقة التي يقومون بها، والطريقة المُجحفة التي يُعاملون بها المواطنين".