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جمعية تراهن على توحيد خريجي الجامعات والمعاهد

جمعية تراهن على توحيد خريجي الجامعات والمعاهد
هسبريس من الرباط
الاثنين 10 دجنبر 2018 - 10:48

شهدت مدينة الرباط ميلاد جمعية وطنية تضم طلبة وخريجي مختلف المدارس العليا والكليات العمومية والخاصة، إذ تصبّ اهتمامها نحو كل ما هو تعليمي بالدرجة الأولى.

وتسعى "الجمعية المغربية لأطر الغد" إلى الاهتمام بشؤون التلاميذ والطلبة في مختلف المستويات، خاصة المعوزين منهم ومواكبتهم، بتسخير تجربة المنخرطين، باعتبارهم طلبة ناجحين في مساراتهم الدراسية.

وقالت الجمعية، في بلاغ توصلت به هسبريس، إنها "تسعى إلى تحسيس تلاميذ مختلف المؤسسات التعليمية على أهمية التحصيل والتفوق الدراسيين، فضلا عن إعداد برامج دقيقة للدعم والمواكبة لفئة من التلاميذ، تهم أساسا اليتامى والمعوزين وذوي الاحتياجات الخاصة".

وأضافت الجمعية، ضمن البلاغ نفسه، أنها "ستشجع تلاميذ المناطق النائية على التمدرس، إلى جانب مساعدتهم على تحدي الظروف المعيشية الصعبة، وخلق جسور التواصل بين مختلف الخريجين".

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