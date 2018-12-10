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الرئيسية | جهات | هبة ملكية لضريح سيدي يحيى أويوسف بإقليم ميدلت

هبة ملكية لضريح سيدي يحيى أويوسف بإقليم ميدلت

هبة ملكية لضريح سيدي يحيى أويوسف بإقليم ميدلت
هسبريس - و.م.ع
الاثنين 10 دجنبر 2018 - 05:55

أشرفت لجنة ملكية،على نقل هبة ملكية إلى ضريح سيدي يحيى أويوسف، بمدينة ميدلت، تم تسلمها خلال حفل ديني حضره، على الخصوص، عامل الإقليم مصطفى النوحي، والسلطات المحلية ومنتخبون وشخصيات مدنية وعسكرية.

وتم، خلال هذا الحفل، تلاوة آيات بينات من الذكر الحكيم، وإلقاء كلمة باسم المشرفين على الضريح الذين أعربوا عن عميق الشكر والامتنان لهذه الالتفاتة من الملك محمد السادس، وما لها من دلالة قوية على العناية التي يوليها للقطاعات الدينية والقائمين عليها.

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