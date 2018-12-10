موظفو مشفى الغساني يطلبون سحب استقالة المديرة

هسبريس - محمد الراجي

عادة لا تكون العلاقة بين مدراء المؤسسات ومرؤوسيهم مطبوعة بالودّ، لكنّ هذه القاعدة تكسرت في علاقة موظفات وموظفي مستشفى الغساني بفاس مع مديرة المستشفى؛ إذ عمد هؤلاء إلى توجيه طلبِ تدخّل إلى المدير الجهوي للصحة بفاس-مكناس لثني مديرتهم عن طلب إعفائها من مَهامها.

وعبّر موظفو وموظفات مستشفى الغساني، في الطلب الموقع من طرف 214 منهم، أي تقريبا جميعهم حسب مصدر من المستشفى، عنْ أسفهم لإقدام الدكتورة مارسو زكية على تقديم طلب إعفائها من مهامها الإدارية، وناشدوا المدير الجهوي للصحة التدّخل من أجل حثها على التراجع عن قرارها، "حفاظا على السير العادي لهذا المرفق العام والمصلحة العامة".

وفيما قال الموظفون الموقعون على العريضة الموجهة إلى المدير الجهوي للصحة إنّهم يجهلون الأسباب التي دفعت الدكتورة مارسو زكية إلى تقديم طلب إعفائها من مهامها الإدارية على رأس مستشفى الغساني، عزا مصدر من داخل المستشفى السبب إلى الضغوط التي تتعرض لها من طرف بعض الجهات بسبب رفْضها السماح بالاستفادة من العلاجات المجانية إلا للمتوفرين على بطاقة "راميد".

وأردف المصدر ذاته أنّ بعض الجهات تضغط على مديرة مستشفى الغساني من أجل تمكين أشخاص من الاستفادة من العلاج المجاني بالمستشفى المذكورة لحسابات سياسية، لأنّهم يشكلون قاعدة انتخابية، رغم أنّهم لا يتوفرون على بطاقة نظام المساعدة الطبية (راميد)، وهو ما ترفضه مديرة المستشفى؛ ما جعل الضغوط تشتدّ عليها ودفعها إلى تقديم طلب إعفائها من مهامّها الإدارية.

ونوّه موظفو وموظفات مستشفى الغساني بفاس، في العريضة التي وجهوها إلى المدير الجهوي للصحة بفاس-مكناس، "بالمجهودات الجبارة التي بذلتها المديرة منذ توليها مهمة إدارة المستشفى الذي عرف طفرة نوعية".

وقال الموظفون إنّ مديرة مستشفى الغساني "ساهمت بشكل ايجابي في تطور ملحوظ فيما يخض جودة الخدمات الصحية الموجهة للمرضى وَرد الاعتبار للمستشفى بشكل عام، وكذا تحسين ظروف الاشتغال بالنسبة لكافة العاملين بهذا المستشفى، كما نشيد بالأوراش التي أنجزت والتي هي في طور الإنجاز".

وأجمعت الأطر الصحية بمستشفى الغساني على "حصول تغير جذري فيما يخص طريقة التدبير التي نهجتها المديرة، حيث اعتمدت على إشراك الجميع في اتخاذ القرار عبر اجتماعات دورية مع كل المصالح، حتى أصبحت الادارة تدبَّر بروح الفريق والتشاور الدائم والتخطيط الدقيق والمتابعة عن كثب لكل أمور المستشفى".

المقاربة التشاركية التي اعتمدتها مديرة مستشفى الغساني مكّنت، حسب مضمون العريضة الموجهة إلى المدير الجهوي للصحة بفاس-مكناس، "من حلحلة مشاكل كل المصالح كيفما كانت"، وأبرز أطر المستشفى أنّ ذلك "انعكس بشكل ايجابي جدا على جو العمل، إذ انبعثت روح الطمأنينة والارتياح في نفوس كافة العاملين وتم تجاوز أزمات الاحتقان التي عرفتها المؤسسة في السنوات الماضية".

وأرفقت الأطر الصحية بمستشفى الغساني العريضة بنبذة عن اثني عشر مُنجزا للمديرة، وذكرت من هذه المنجزات "ربط جميع المصالح بالشبكة المعلوماتية لتجديد طريقة التدبير الكلاسيكية، وتجديد أجهزة التحاليل الطبية بأجهزة متطورة، وتوسيع لائحة التحاليل لفائدة المرضى والنساء الحوامل، وتوفير الأشعة بجهاز الرنين المغناطيسي من الطراز الرفيع، وتوفير أجهزة أشعة رقمية بقسم الأشعة المركزي والمستعجلات".