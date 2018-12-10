قافلة طبية ترعى مئات المستفيدين ضواحي تاونات

رشيد الكويرتي من تاونات

نظمت مندوبية وزارة الصحة بإقليم تاونات، بشراكة مع جمعية "أمل لمراج للتنمية والبيئة والتضامن" بجماعة الرتبة و"الجمعية المحمدية لرعاية ومساندة المسنات والمسنين" بفاس، قافلة طبية متعددة التخصصات لفائدة ساكنة دوار المراج والمداشر المجاورة بجماعة الرتبة، تضمنت إجراء الكشوفات وتقديم الخدمات الطبية والعلاج مجانا.

واستفاد من خدمات هذه القافلة الطبية، التي أشرف عليها أطباء في الطب العام وأخصائيون في أمراض العيون والأسنان والنساء والتوليد، أزيد من 1600 شخص، وزعت عليهم أدوية متنوعة، بلغت تكلفتها 21 ألف درهم.

الدكتور عبد الهادي الغيواني، رئيس مصلحة شبكة المؤسسات الصحية بتاونات، قال ضمن تصريح لهسبريس إن هذه القافلة تميزت بإجراء الفحوصات بالصدى بالنسبة إلى النساء الحوامل، والكشف عن سرطان عنق الرحم والثدي، فضلا عن إجراء التحاليل عن داء المناعة المكتسبة، والسكري، والضغط الدموي المرتفع.

وكانت مندوبية وزارة الصحة بإقليم تاونات قد نظمت، وسط الأسبوع الماضي، قافلتين طبيتين متعددتي التخصصات لدواري أبختي والكدية بجماعة تامضيت، في إطار شراكة مع الجماعة والسلطة المحلية، طالت خدماتهما 673 مستفيدا.

وأوضح الغيواني أن هذه القوافل الطبية، متعددة التخصصات، تدخل في إطار تنفيذ التعليمات الملكيةالرامية إلى توفير الرعاية اللازمة لساكنة المناطق المعزولة بالوسط القروي، والمتضررة من موجات البرد والتساقطات الثلجية، ومن أجل تقريب الخدمات الصحية من سكان هذه المناطق في إطار "عملية رعاية".