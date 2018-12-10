المهندسون المعماريون يستفيدون من تكوين بطنجة

هسبريس من طنجة

بشراكة مع الوكالة الوطنية للنجاعة الطاقية ومنظمة التعاون الألماني، نظمت الهيئة الوطنية للمهندسين المعماريين، على مدى أربعة أيام، دورة تكوينية لفائدة المهندسين المعماريين التابعين للهيئة الجهوية للمهندسين المعماريين بطنجة.

ووفق بلاغ صادر عن الهيئة ذاتها، فقد استفاد من هذه الدورة التكوينية 54 مهندسا معماريا "تمكنوا من خلالها من التمرس على دراسة جميع المعطيات التقنية والفنية التي تجعلهم مؤهلين لتخطيط بنايات ذات نجاعة طاقية عالية، توفر الراحة الحرارية لمستخدميها دون اللجوء المكثف إلى آليات التبريد أو التسخين المستهلكة للطاقة، وذلك للتطبيق الأمثل لقانون النجاعة الطاقية في المباني الذي دخل حيز التنفيذ منذ سنة 2014".

كما مكنت الدورة المهندسين المعماريين "من المعرفة العميقة لمبادئ ومتطلبات قانون النجاعة الطاقية في المباني، ضبط مراقبة امتثال المشاريع ومطابقتها لنفس لقانون، وكذا ضبط تقنيات الأخذ بالاعتبار الموجودة في قانون النجاعة الطاقية منذ مرحلة وضع تصميم المشاريع إلى غاية إنجازها" يضيف البلاغ.

وقد كانت هذه الدورة التكوينية، وفق المصدر ذاته دائما، "مناسبة لتدارس ومناقشة هذا القانون والوقوف عند نقائصه والعوامل التي أدت إلى عدم التطبيق الكامل له، وخرجت بتوصيات لتدارك هاته النقائص وإصلاح مكامن الخلل".

حري بالذكر أن هذه الدورة التكوينية هي المرحلة الأولى من برنامج مسطر لتعميم هذا التكوين على جميع المهندسين المعماريين على الصعيد الوطني.