توقعات "الأرصاد الجوية" لطقس اليوم الثلاثاء

هسبريس - و.م.ع

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، اليوم الثلاثاء، تشكل سحب منخفضة كثيفة، خلال الليل و الصباح، حيث ستكون مصحوبة بكتل ضبابية بسواحل المحيط الأطلسي.

ومن المرتقب مرور سحب عابرة مصحوبة بقطرات مطرية بالبوغاز واللوكوس، كما ستكون السماء قليلة إلى أحيانا غائمة بالشمال الغربي وقليلة السحب إلى صافية في باقي المناطق، وسيكون الطقس باردا نسبيا، خلال الليل والصباح بالمرتفعات.

وستهب الرياح ضعيفة إلى معتدلة، شمالية شرقية بالأقاليم الجنوبية، ومتقلبة الاتجاه بباقي المناطق.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين ناقص 2 و 4 درجات بالمرتفعات والهضاب العليا، ما بين 05 و10 درجات بالمنطقة الشرقية، والسهول الداخلية الشمالية والوسطى وبالسفوح الجنوبية الشرقية، وما بين 10 و16 درجة بباقي المناطق.

وستتأرجح درجات الحرارة العليا ما بين 10 و16 درجة بالمرتفعات، وما بين 16 و 22 درجة بالمنطقة الشرقية، وبالمناطق الشمالية والوسطى والجنوب الشرقي، وما بين 22 و 28 درجة بالأقاليم الجنوبية.

وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان إلى هائج بالبوغاز، وهائجا إلى قوي الهيجان ما بين مهدية وآسفي وما بين طرفاية وبوجدور، وهائجا بباقي السواحل. ب/ع ه