رفض نقابي لتدخل مسؤول صحي بمشفى الغساني

هسبريس الرباط

عبر تنسيق نقابي خماسي عن استنكاره لما أسماه "إهانة المدير الجهوي لوزارة الصحة بجهة فاس مكناس للأطر الصحية المشتغلة بمستشفى الغساني بمدينة فاس، خلال اجتماع لتدارس أسباب إقدام مديرة المركز الاستشفائي على تقديم استقالتها؛ إذ عمد المسؤول الجهوي إلى استفزاز واستصغار الأطر الصحية، مغادرا قاعة الاجتماعات ورافضا فتح باب الحوار والسماح لهم بإبداء رأيهم والرد على مغالطاته"، وفق تعبير بيان نقابي توصلت به جريدة هسبريس الإلكترونية.

وفي هذا السياق، خاض العشرات من النقابيين عن الكونفدرالية العامة للشغل (CGT/SNSS)، والفدرالية الديمقراطية للشغل (FDT/SNSS)، والنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام (SIMSP)، والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب (UNTM/FNSS)، والاتحاد العام للشغالين بالمغرب (UGTM/FNS)، الإثنين، وقفة احتجاجية غاضبة أمام المديرية الجهوية للصحة بالعاصمة العلمية للمملكة، استنكارا لمجموعة من المشاكل والمعيقات التي يتخبط فيها قطاع الصحة بالجهة، وردا على ما أسموه "السياسة الديكتاتورية" للمدير الجهوي في معاملته للأطر الطبية بمستشفيات الجهة.

ورفع المحتجون شعارات غاضبة ومنددة بـ"التصرفات الاستفزازية وعجرفة المسؤول الأول على القطاع، وكذا للمطالبة ببقاء الدكتورة مارسو زكية على رأس إدارة المركز الاستشفائي الجهوي الغساني بمدينة فاس، بحكم الخدمات الجليلة التي قدمتها للمنظومة الصحية".

خليل رفيق، عضو التنسيق النقابي الخماسي، قال في تصريح لهسبريس: "الوقفة الاحتجاجية جاءت كرد فعل طبيعي على انسحاب المدير الجهوي لوزارة الصحة من الاجتماع"، عقب تحرك وصف بغير العادي للعشرات من الموظفين والموظفات أجل نيل توضيحات بخصوص استقالة رئيستهم وجمعهم توقيعات واصطفافهم إلى جانبها.

وأضاف رفيق أن "قرار طلب الاعفاء من طرف المديرة جاء تحت الضغط وبسبب استفزازات متكررة من طرف مسؤول الجهة"، مشيرا إلى رفض التنسيق النقابي الخماسي تدخل المدير الجهوي في مهام مديرة المستشفى، مؤكدا في الوقت نفسه "وجود عناصر معروفة مشبوهة تتحرك في الخفاء وتحاول خلق الفتن وتغذية الاحتقان داخل المستشفى خدمة لأجندات سياسية معينة"، على حد تعبيره.

من جانبها، ربطت هسبريس الاتصال بالدكتور المهدي البلوطي، المدير الجهوي لوزارة الصحة بجهة فاس مكناس، الذي رد على مكالمتنا من داخل اجتماع رسمي بالولاية، قبل أن يتواصل معنا كريم بشري، رئيس مصلحة الموارد البشرية والمنازعات، نيابة عن المدير الجهوي.

وقال بشري، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، إن "مديرة مشفى الغساني قدمت 13 طلبا للإعفاء من مهامها، وطلبها الأخير كان موجها إلى وزير الصحة، وقد احتفظ به المسؤول الجهوي لأكثر من 5 أيام لفسح المجال أمامها إن هي أرادت التراجع عنه قبل إرساله إلى المصالح المركزية".

وأضاف بشري أن المسؤول الجهوي للصحة "اجتمع بالعشرات من الموظفين والنقابيين، وقدم وجهة نظره بخصوص الموضوع رغم التزاماته وارتباطاته المحددة وفق أجندة عمل"، مشيرا إلى أن "الضغط الذي مورس على المديرة لا أساس له من الصحة، وقد حظيت بتزكية وبطاقة بيضاء في كل المشاريع التي تم البصم عليها في سبيل تجويد الخدمات الصحية المقدمة لعموم المواطنين".

وأبرز بشري، الذي كان يتحدث نيابة عن الدكتور المهدي البلوطي، المدير الجهوي لوزارة الصحة بفاس مكناس، أن الأخير "فسح المجال أمام تدخلات النقابيين والموظفين تجاوزت في مجموعها 15 تدخلا، قبل أن ينهي الاجتماع بسبب ضيق الوقت"، مضيفا أن "أسباب الاستقالة وحدها المديرة تعلمهما، ها هي قُدامْكمْ سوْلوها واشْ عمري مارست عليك شي ضغوطات؟"، لتجيب الدكتورة مارسو زكية "لا".