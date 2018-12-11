الطائفة اليهودية تقيم حفل الهيلولة لدافيد بن باروخ

هسبريس - و.م.ع

أحيت الطائفة اليهودية المغربية، في جماعة تينزرت بإقليم تارودانت، الموسم الديني للولي اليهودي دافيد بن باروخ.

ويتقاطر كل سنة أفراد الطائفية اليهودية المغربية على ضريح هذا الولي، من مختلف أنحاء المملكة ومن خارجها، من أجل إحياء شعائر الهيلولة، كما يتميز الموسم بتنظيم مبادرة لجمع التبرعات لفائدة القيمين على الضريح.

وردد المنظمون، خلال هذا الحفل الديني، الذي حضره والي جهة سوس ماسة أحمد حجي، وعامل إقليم تارودانت الحسين أمزال، وشخصيات عسكرية ومدينة، أذكارا وأدعية دينية.