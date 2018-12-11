شركة التنمية المحلية "تقصي" منتخبين بالبيضاء

هسبريس - عبد الإله شبل

باتت شركة التنمية المحلية "الدار البيضاء للتهيئة" تتحكم في دواليب جماعة الدار البيضاء، إذ تسيّر الشركة وتدبر غالبية المشاريع الكبرى التي تشهدها العاصمة الاقتصادية؛ وهو ما جعل المجلس بدون أي دور.

وأضحت الشركة المذكورة تسيطر على ميزانية ضخمة تفوق ميزانية بعض الوزارات، إذ بلغت القيمة المالية للمشاريع التي تشرف عليها ما يزيد عن ألفي مليار سنتيم.

وتتحكم شركة التهيئة، التي يقودها إدريس مولاي رشيد، في ثلث مشاريع الجماعة؛ وهي المشاريع التي تتمركز غالبيتها في وسط المدينة ومقاطعة أنفا والمعاريف.

واعتبر عدد من المستشارين الجماعيين أن مجلس الدار البيضاء صار، بعد التوضيحات التي قدّمها رئيس شركة التنمية المحلية خلال اجتماع عقد قبل أيام بلجنة المرافق العمومية، مجلسا بدون أي دور؛ فالشركة تشرف على ثلث المشاريع، وتتصرف في ميزانية ضخمة.

وشدّد هؤلاء المستشارون الجماعيون، في حديثهم لهسبريس، على أن مدير المؤسسة اعترف خلال اللقاء المذكور بكون الشركة ليست بشركة تنمية محلية كما يعتقد الجميع؛ وهو الأمر الذي شكّل صدمة للحاضرين، خاصة أنها تتصرف في الملايير دون حسيب أو رقيب.

وتتوزع غالبية المشاريع التي تقوم بها الشركة، حسب المستشارين الجماعيين دائما، في مركز المدينة؛ بينما المناطق المهمشة والتي تلزمها مشاريع البنية التحتية تبقى مغيبة من برامجها، وهو ما رفضه المنتخبون، خاصة أن المناطق الأخرى تستلزم تحركا وليس إصلاح وجه المدينة فقط.

وتشرف شركة "الدار البيضاء للتهيئة" على عدة مشاريع؛ من بينها المسرح الكبير للدار البيضاء، وقناة حماية الدار البيضاء من فيضانات واد بوسكورة، وحديقة الجامعة العربية، والمركب الرياضي محمد الخامس، وحديقة الحيوانات لعين السبع.

وتهدف الشركة المذكورة، حسب ما أورده الموقع الرسمي لها، إلى إرساء بنيات تحتية بمعايير دولية، تهدف على وجه الخصوص إلى تسهيل حركة السير داخل المدينة وتحديث الطرق وحمايتها من الفيضانات، وكذا إحداث جيل جديد من مناطق الأنشطة الاقتصادية ذات طابع تجاري ولوجستيكي وصناعي برؤية تنافسية دولية.