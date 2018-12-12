توقعات "الأرصاد الجوية" لطقس اليوم الأربعاء

هسبريس - و.م.ع

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، اليوم الأربعاء، تشكل سحب منخفضة كثيفة مصحوبة بكتل ضبابية بسواحل المحيط الأطلسي الشمالية والوسطى، وبمنطقة السايس، وبالسهول الداخلية وشمال الأقاليم الجنوبية.

كما ستكون السماء غائمة بمنطقة طنجة واللوكوس والريف الغربي، مع نزول قطرات مطرية محلية. وستكون الأجواء مستقرة مع سماء صافية إلى قليلة السحب بباقي مناطق البلاد. وسيكون الطقس باردا نسبيا خلال الليل والصباح بالمرتفعات والهضاب العليا.

وستهب الرياح معتدلة إلى قوية نوعا ما، شمالية بالسواحل الجنوبية، وضعيفة إلى معتدلة غربية بالمنطقة الشرقية، وجنوبية بالجنوب الشرقي، وشمالية إلى متقلبة الاتجاه بباقي المناطق.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين ناقص 2 و3 درجات بالمرتفعات ووالماس والهضاب العليا الشرقية، وما بين 05 و10 درجات بالسايس وهضاب الفوسفاط وشمال المنطقة الشرقية، والسهول الداخلية الشمالية والوسطى والجنوب الشرقي وشمال شرق الأقاليم الجنوبية، وما بين 10 و16 درجة بباقي المناطق.

وستتأرجح درجات الحرارة العليا ما بين 10 و15 درجة بالمرتفعات والهضاب العليا الشرقية ووالماس، وما بين 16 و 22 درجة بالسايس وهضاب الفوسفاط وشمال المنطقة الشرقية، والواجهة المتوسطية والسهول الشمالية والوسطى وسوس والجنوب الشرقي وشمال الأقاليم الجنوبية، وما بين 22 و28 درجة بالأقاليم الجنوبية.

وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان بالبوغاز، وقليل الهيجان إلى هائج ما بين طنجة والدار البيضاء وما بين طانطان والداخلة، وهائجا بباقي السواحل.