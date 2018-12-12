حملة تحسس بمخاطر السيدا وسط طلبة بطانطان

أيوب صدور

نظمت مندوبية وزارة الصحة بإقليم طانطان حملة صحية لفائدة طلبة معهد التكنولوجيا التطبيقية والتكوين المهني بالإقليم، في إطار استراتيجية الوزارة الرامية إلى محاربة داء فقدان المناعة البشرية "السيدا".

الحملة عرفت تقديم شروحات ومعلومات عن داء "الإيدز" من طرف أطر مندوبية وزارة الصحة بطنطان، لفائدة 1400 مستفيد ومستفيدة من طلاب المعهد سالف الذكر، والتعريف بالمخاطر المحدقة بالشباب وسبل الوقاية من الداء القاتل والحد من انتشاره.

وإلى جانب الأنشطة التوعوية والتحسيسية التي وقفت وراءها أطر شابة، عرفت الحملة استفادة 500 طالب وطالبة من فحوصات وكشوفات وتحاليل بيولوجية في عين المكان.