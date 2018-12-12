العطالة تعيد الخريجين إلى شوارع "دار الضمانة"

هسبريس من وزان

خاض منتمون إلى فرعي زومي والمجاعرة والنواحي من الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بوزان، أمس الثلاثاء، وقفة احتجاجية، "تخليدا لذكرى استشهاد المناضلة نجية أدايا وتفعيلا لخلاصات المجلس الوطني للجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب وللمطالبة بالشغل والتعويض عن سنوات البطالة".

وتجمهر العشرات من المعطلين أمام بوابة عمالة إقليم وزان في وقفة احتجاجية رافعين شعار "الشهيدة نجية أدايا رمز المرأة المناضلة ضد البطالة والإقصاء الاجتماعي"، في خطوة نضالية تروم التذكير بمطالب الإطار الجمعوي وحقه في الشغل والتنظيم، وفق ما جاهر به المحتجون القادمون من جماعات قروية نائية.

حسن الحريقي، رئيس الفرع المحلي للجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمجاعرة والجماعات المجاورة لها، قال إن الشكل الاحتجاجي يأتي في إطار تنسيق ميداني مع فرع الجمعية بزومي تخليدا لشهيدة الإطار الجمعوي نجية أدايا وللمطالبة بالحق في الشغل والتوظيف في سلك الوظيفة العمومية.

وطالب المتحدث ذاته، في تصريح لهسبريس، بتوفير مناصب شغل لأعضاء الجمعية بالإقليم داخل الجماعات الترابية في إطار اللامركزية والجهوية الموسعة التي ينادى بها دون أن ترى على أرض الواقع، مشيرا في الوقت نفسه إلى ما قال عنه مباريات على مستوى الجماعات المحلية التابعة للإقليم لا يتم الإعلان عنها.

وشدد الحريقي على ضرورة التفاعل مع الملف المطلبي لحملة الشهادات من لدن السلطات الإقليمية وتوفير مناصب شغل بأعداد كافية قادرة على انتشالهم من البطالة كفيلة بتحقيق ظروف العيش الكريم، مطالبا بضرورة التعويض عن سنوات البطالة جبرا للضرر.

حناجر المحتجين بحت بشعارات غاضبة تنديدا بما قيل عنه تماطل الجهات الوصية عن الاستجابة للمطالب الملحة والآنية؛ بينما أثث نعش رمزي الشكل النضالي إحياء لذكرى نجية أدايا، شهيدة المعطلين بالمغرب.