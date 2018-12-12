24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|12
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:48
|08:20
|13:26
|16:01
|18:23
|19:43
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- رحيل آخر النساء!
- تنسيقيّة "البَقَّالَا" المَغاربة
- المحتجون يسترجعون الثورة ويكسرون الصورة النمطية لفرنسا
- نهش بأسنان مستعارة!
- أنـكيـلا ميـركـل: الـنــّـموذج الـشـّـريف والـنـّـظـيف
إشراك منتخبي الصحراء في مفاوضات جنيف يقض مضجع الانفصال (5.00)
مصدر قضائي: القانون يتيح محاكمة حامي الدين بـ"المساهمة في القتل" (5.00)
- الأساتذة المتعاقدون يغادرون مؤسسات التربية للمطالبة بالوظيفة العمومية - (101)
- وزارة الحكامة تعلن "تسقيف الأسعار" بمحطات المحروقات في المملكة - (92)
- تحرش "رقاة شرعيين" بمغربيات .. منطق السوق واستغلال الدين - (89)
- مصدر قضائي: القانون يتيح محاكمة حامي الدين بـ"المساهمة في القتل" - (62)
- العلمي: تلقيت "تعليمات صارمة" من الملك لتأهيل الشباب المغربي - (59)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
العطالة تعيد الخريجين إلى شوارع "دار الضمانة"
خاض منتمون إلى فرعي زومي والمجاعرة والنواحي من الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بوزان، أمس الثلاثاء، وقفة احتجاجية، "تخليدا لذكرى استشهاد المناضلة نجية أدايا وتفعيلا لخلاصات المجلس الوطني للجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب وللمطالبة بالشغل والتعويض عن سنوات البطالة".
وتجمهر العشرات من المعطلين أمام بوابة عمالة إقليم وزان في وقفة احتجاجية رافعين شعار "الشهيدة نجية أدايا رمز المرأة المناضلة ضد البطالة والإقصاء الاجتماعي"، في خطوة نضالية تروم التذكير بمطالب الإطار الجمعوي وحقه في الشغل والتنظيم، وفق ما جاهر به المحتجون القادمون من جماعات قروية نائية.
حسن الحريقي، رئيس الفرع المحلي للجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمجاعرة والجماعات المجاورة لها، قال إن الشكل الاحتجاجي يأتي في إطار تنسيق ميداني مع فرع الجمعية بزومي تخليدا لشهيدة الإطار الجمعوي نجية أدايا وللمطالبة بالحق في الشغل والتوظيف في سلك الوظيفة العمومية.
وطالب المتحدث ذاته، في تصريح لهسبريس، بتوفير مناصب شغل لأعضاء الجمعية بالإقليم داخل الجماعات الترابية في إطار اللامركزية والجهوية الموسعة التي ينادى بها دون أن ترى على أرض الواقع، مشيرا في الوقت نفسه إلى ما قال عنه مباريات على مستوى الجماعات المحلية التابعة للإقليم لا يتم الإعلان عنها.
وشدد الحريقي على ضرورة التفاعل مع الملف المطلبي لحملة الشهادات من لدن السلطات الإقليمية وتوفير مناصب شغل بأعداد كافية قادرة على انتشالهم من البطالة كفيلة بتحقيق ظروف العيش الكريم، مطالبا بضرورة التعويض عن سنوات البطالة جبرا للضرر.
حناجر المحتجين بحت بشعارات غاضبة تنديدا بما قيل عنه تماطل الجهات الوصية عن الاستجابة للمطالب الملحة والآنية؛ بينما أثث نعش رمزي الشكل النضالي إحياء لذكرى نجية أدايا، شهيدة المعطلين بالمغرب.