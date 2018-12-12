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كُتّاب وآراء
تلاميذ يساعدون أطفالا ومسنّين بمستشفى خريبكة
احتضن المستشفى الإقليمي الحسن الثاني بخريبكة، أمس، مبادرة إنسانية استهدفت الأطفال المتخلى عنهم، والأشخاص المسنين المتواجدين بالمرفق الصحي بسبب عدم توفرهم على مأوى.
وأشارت إشراق عمراوي، المساعدة الاجتماعية بالمستشفى المذكور، إلى أن "تلميذات وتلاميذ من المؤسسة التعليمية "الإقامة" بخريبكة عملوا على توزيع مساعدات على المستهدفين من المبادرة، شملت ألبسة شتوية وأغطية وحفاظات وحاجيات للأطفال الرضع".
وأضافت المتحدثة ذاتها، في تصريح لهسبريس، أن الواقفين وراء المبادرة تفاعلوا إيجابيا مع اقتراح تزويد المرفق الصحي بسيارة صغيرة تعمل بالبطارية؛ "وذلك من أجل استعمالها في إدخال المرضى من فئة الأطفال إلى المجمع الجراحي بشكل يجنبهم التوتر ويراعي الجانب النفسي للمقبلين على العمليات الجراحية".
يُشار إلى أن افتقار مدينة خريبكة إلى مراكز خاصة بإيواء الأطفال والمسنين المتخلى عنهم يدفع إدارة المستشفى الإقليمي الحسن إلى استقبالهم وإيوائهم. ويتواجد في الوقت الراهن بالمرفق الصحي ثلاثة مسنين ورضيعتان وطفل من ذوي الاحتياجات الخاصة.