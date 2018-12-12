احتجاج للمهنيين على "تدابير الصحة" في اشتوكة

رشيد بيجيكن من اشتوكة آيت باها

خاض العاملون في قطاع الصحة المنتمون إلى فرع اشتوكة آيت باها للنقابة الوطنية للصحة العمومية، اليوم الثلاثاء، وقفة احتجاجية أمام مندوبية وزارة الصحة بمدينة بيوكرى، ضد "الارتجالية والعشوائية في تدبير قطاع الصحة بإقليم اشتوكة آيت باها"، رُفعت خلالها شعارات مستنكرة لـ"الوضع القاتم للمنظومة الصحية، إن على مستوى المستشفى الإقليمي أو بمختلف المؤسسات الصحية".

وكان البيان الداعي إلى الشكل الاحتجاجي قد أشار إلى أن الوضع في قطاع الصحة بالإقليم مُزر وكارثي، سمته "استمرار الضبابية والعشوائية والارتجالية واللامبالاة في التدبير الإداري والمالي للشأن الصحي، واتخاذ مندوب الصحة قرارات لا تشاركية تضرب في العمق أسس الاستراتيجية الوطنية للصحة، خصوصا حق الولوج للعلاجات والعناية الصحية، وكذا عدم توفر المسؤول عن القطاع على تصور واضح للنموذج التنموي الجديد الذي يضع في صلب اهتماماته متطلبات وانشغالات المواطنين بالإقليم، وكذا عجزه عن تحقيق إقلاع حقيقي للمنظومة الصحية".

وأرجع التنظيم النقابي الوضع "القاتم"، الذي تعيشه المنظومة الصحية باشتوكة آيت باها، إلى جملة من "الاختلالات"، أبرزها "عجز المسؤول الأول عن القطاع عن التنزيل الفعلي لمقتضيات القانون الإطار 09/34، المتعلق بالخريطة الصحية وعرض العلاجات - مستعجلات القرب بالمنطقة السهلية وآيت باها نموذجا- بالإضافة إلى إفراغ المنطقة الجبلية من التأطير الطبي والتمريضي، مما يزيد من متاعب ومعاناة باقي العاملين والمواطنين على حد سواء، مع فشله الذريع في إيجاد مقاربة تشاركية لتشغيل مجموعة من دور الولادة المنجزة في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية".

من جانب آخر، اعتبر المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للصحة العمومية أن "عدم تعيين مسؤولين لتسيير مجموعة من الدوائر الصحية أفضى إلى شلل تنظيمي تام ببعض مؤسسات الشبكة الوقائية"، فضلا عن "تغييب المقاربة التشاركية في برمجة وتنفيذ خدمات الفرق المتنقلة، المتميزة أساسا بنقص حاد في الأدوية والتأطير الطبي واللوجستيك، رغم توفر المندوبية على أسطول مهم من السيارات المركونة بحظيرة السيارات والمستغلة في مآرب شخصية".

كما أشار التنظيم النقابي إلى "عدم اهتمام المندوبية بترميم وصيانة وتوسيع مجموعة من المؤسسات الصحية، التي أصبحت مهترئة ومتآكلة، وكذا ضعف برامج الصيانة للمعدات البيوطبية، مع ما يترتب عن ذلك من توقف هذه الأخيرة عن أداء وظيفتها، والحرص على عدم تنزيل القانون الداخلي للمستشفيات، ومقاومة المندوب الشرسة بعدم تمكين المستشفى من آلية التخطيط الاستراتيجي، كما جاء في التقرير الأخير للمجلس الأعلى للحسابات، والتمادي في عدم تزويد المؤسسات الصحية بمواد التنظيف والأدوات المكتبية والمعلوماتية ذات الجودة، والسكوت المريب عن ضعف أداء شركات التدبير المفوض الخاصة بالأمن والحراسة والنظافة والتنظيف والتغذية وتدبير النفايات الطبية بمختلف المؤسسات الصحية".