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البحرية الملكية تحجز كميات شيرا في قارب سريع

البحرية الملكية تحجز كميات شيرا في قارب سريع
هسبريس - و.م .ع
الأربعاء 12 دجنبر 2018 - 19:05

تمكنت البحرية الملكية، اليوم الأربعاء، من حجز أزيد من 300 كلغ من (الشيرا) على متن قارب سريع في عرض البحر الأبيض المتوسط، حسب ما علم لدى مصدر عسكري.

وأوضح المصدر ذاته أنه على إثر الإشعار من طرف وسائل المراقبة الخاصة بالبحرية الملكية في البحر الأبيض المتوسط، بعد زوال اليوم الأربعاء، بوجود قارب سريع مشبوه، تم إرسال وحدة لخفر السواحل قصد اعتراضه.

وأضاف المصدر ذاته أن العملية مكنت من حجز أزيد من 300 كلغ من (الشيرا)، تم جرى تسليمها إلى السلطات المختصة قصد اتخاذ الإجراءات المعمول بها.

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