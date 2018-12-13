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كُتّاب وآراء
"الصحة" تحارب آثار البرد في بوقرة بإقليم وزان
حطّت قافلة طبية متعددة التخصصات تابعة للمندوبية الإقليمية لوزارة الصحة بإقليم وزان، أمس، بالجماعة الترابية بوقرة والمداشر التابعة لها؛ تنزيلا لأهداف برنامج "رعاية" لمكافحة آثار موجة البرد القارس التي تجتاح المناطق النائية والمعزولة.
مصطفى عادل، المندوب الإقليمي لوزارة الصحة بإقليم وزان، قال إن هذه المبادرة، التي رأت النور بشراكة مع المجلس الجماعي لبوقرة وتنسيق مع السلطات المحلية، عرفت تقديم كشوفات وفحوصات طبية مختصة لفائدة شريحة واسعة من سكان المنطقة القروية من مختلف الأعمار خاصة الفئات الاجتماعية الهشة.
وأضاف المسؤول الإقليمي، في تصريح لهسبريس، أن "الحملة كانت فرصة لتقريب الخدمات والفحوصات الطبية المختصة، دعما للتغطية الصحية بالمناطق المتضررة من التساقطات المطرية والمناطق النائية بالوسط القروي، في الطب العام وأمراض الصدر والجهاز التنفسي وأمراض القلب والشرايين والصحة النفسية، بالإضافة إلى أمراض العظام والمفاصل وأمراض الغدد والسكري وطب العيون والصحة الإنجابية إلى جانب أمراض الفم والأسنان وطب الأطفال، بلغت في مجموعها 674 فحصا طبيا مختصا.
وأكد مندوب وزارة الصحة بوزان أن "الموعد عرف استفادة عدد كبير من المواطنين من كشوفات بالفحص بالصدى (الإيكوغرافي)"، مشيرا إلى "توزيع كمية مهمة من الأدوية على مئات الأفراد من الدواوير والمداشر التابعة لهذه الجماعة القروية".