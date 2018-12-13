محتجون يرفضون بمراكش "التطبيع مع الصهيونية"

إبراهيم مغراوي من مراكش

نظمت هيئات سياسية ومدنية بمراكش، مساء أمس الأربعاء، وقفة احتجاجية بشارع محمد الخامس بمقاطعة جليز، تنديد بما أسمته "تدنيس أرض بهجة الجنوب بالندوة الدولية حول ما يسمى الهولوكست وإدماجها في البرامج التعليمية لأجيال المستقبل".

ورفع المشاركون في هذا الاحتجاج شعارات عديدة من قبيل "فلسطين أمانة والتطبيع خيانة"، و"مراكش أرضي حرة والصهيون يطلع برا"، و"يا مطبع يا يملعون فلسطين في العيون"، تنديدا بما وصفوه بـ"استمرار مسلسل التطبيع المخزي مع الكيان الصهيوني"، حسب بيان توصلت به هسبريس.

وأدان مدبجو البيان "كافة أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني"، وطالبوا بـ"وقف التعاون وقطع العلاقات معه"، محملين المسؤولية للدولة ومؤسساتها "في جعل مقررات التربية والتعليم حقلا للتجارب الفاشلة، ومجالا لتمرير البرامج الصهيونية العنصرية المكشوفة".

واعتبرت الهيئات المحتجة "برنامج صلاح الدين" مخططا صهيونيا لجعل المغرب قنطرة وواجهة للتطبيع، مشيرة إلى أن "ذلك يشكل خيانة لدماء الشهداء، وتضحيات الجرحى والأسرى، وللقضية الفلسطينية عموما".

وعبرت الشعارات التي صدحت بها حناجر المحتجين بشارع محمد الخامس عن مساندة "القضية الفلسطينية والمقاومة الصامدة"، و"التشبث بالقدس عاصمة أبدية لفلسطين"، مع المطالبة بتجريم التطبيع.