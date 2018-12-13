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الرئيسية | جهات | محتجون يرفضون بمراكش "التطبيع مع الصهيونية"

محتجون يرفضون بمراكش "التطبيع مع الصهيونية"

محتجون يرفضون بمراكش "التطبيع مع الصهيونية"
إبراهيم مغراوي من مراكش
الخميس 13 دجنبر 2018 - 08:40

نظمت هيئات سياسية ومدنية بمراكش، مساء أمس الأربعاء، وقفة احتجاجية بشارع محمد الخامس بمقاطعة جليز، تنديد بما أسمته "تدنيس أرض بهجة الجنوب بالندوة الدولية حول ما يسمى الهولوكست وإدماجها في البرامج التعليمية لأجيال المستقبل".

ورفع المشاركون في هذا الاحتجاج شعارات عديدة من قبيل "فلسطين أمانة والتطبيع خيانة"، و"مراكش أرضي حرة والصهيون يطلع برا"، و"يا مطبع يا يملعون فلسطين في العيون"، تنديدا بما وصفوه بـ"استمرار مسلسل التطبيع المخزي مع الكيان الصهيوني"، حسب بيان توصلت به هسبريس.

وأدان مدبجو البيان "كافة أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني"، وطالبوا بـ"وقف التعاون وقطع العلاقات معه"، محملين المسؤولية للدولة ومؤسساتها "في جعل مقررات التربية والتعليم حقلا للتجارب الفاشلة، ومجالا لتمرير البرامج الصهيونية العنصرية المكشوفة".

واعتبرت الهيئات المحتجة "برنامج صلاح الدين" مخططا صهيونيا لجعل المغرب قنطرة وواجهة للتطبيع، مشيرة إلى أن "ذلك يشكل خيانة لدماء الشهداء، وتضحيات الجرحى والأسرى، وللقضية الفلسطينية عموما".

وعبرت الشعارات التي صدحت بها حناجر المحتجين بشارع محمد الخامس عن مساندة "القضية الفلسطينية والمقاومة الصامدة"، و"التشبث بالقدس عاصمة أبدية لفلسطين"، مع المطالبة بتجريم التطبيع.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - فلسطين في القلب الخميس 13 دجنبر 2018 - 08:58
فلسطين بصفة عامة والأقصى بصفة خاصة أمانة الله ورسوله والخلفاء من بعدهم فمن باعها أو خانها أو كانت له يد في ذالك
فقد خان الله ورسوله وخان دينه ومبادئه وخان الأمة بأكملها بماضيها،وحاضرها، ومستقبلها
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2 - yousef الخميس 13 دجنبر 2018 - 09:01
التطبيع مع الكيان الصهيوني هدا الكيان الهجين العنصري هو خيانة لدماء الشهداء الفلسطينيين .المصلحة لا تعني باي حال من الاحوال ان نقبل نحن المغاربة كشعبي ابي التعامل مع دولة تستبيح دماء الاطفال و العجزة و تمرغ كرامة الانسان في التراب فقط لتلذذ و تصادر الأراضي و تقتلع الزرع ضدا في القانون الدولي و حقوق الإنسان بمساعدة فيتو الولايات المتحدة و نفاق أوروبا و الله ثم والله هؤلاء هم اعداءنا فلا نكن غافلين.
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3 - MOHMAD الخميس 13 دجنبر 2018 - 09:02
لا حولة و لا قوت الا بالله العلي العضيم واش هاد المجرمين لوقفين كيطرطرو في شوارع معندهم شغل و في مراكش لعيشة غير في السياحة حشمت نقول الباقي
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4 - مواطنة 1 الخميس 13 دجنبر 2018 - 09:12
اوى ومنبعد ؟ زعما غاديين تقضيو على اسرائيل ؟ هاد الشي اللي كتديروه اكل الدهر عليه وشرب ! دولة اسرائيل باقية وتزداد قوة ، والعقل يقول : الا ما قدرتيش على عدوك صاحبه ! المغرب في حاجة الى اصدقاء أقوياء وأوفياء وتأتي منهم الفائدة ، لا نفع في إخوة منافقين ويطعنون من الخلف .
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5 - مواطن2 الخميس 13 دجنبر 2018 - 09:19
السؤال الذي يجب ان يطرح هو = هل الفلسطينيون على علم بان المغاربة او على الاقل جزء من المغاربة يرفضون التطبيع مع اسرائيل ؟ وهل المغاربة او جزء من المغاربة يدركون ان الفلسطينيين بحكم تواجدهم بنفس البقعة يتعاملون جنبا الى جنب مع الاسرائيليين يوميا ؟. والكل على علم بان آلاف الفلسطينيين يشتغلون في منطقة ما يسمى بالكيان الصهيوني...اعتقد ان المغاربة لا يريدون معرفة الحقيقة وهم يتوهمون بان التطبيع من عدمه له تاثير على اسرائيل....انه الوهم.وكمغربي اعتقد بل ارى ان مصلحة البلاد فوق اي اعتبار...والعالم يتغير يوميا بل على راس كل دقيقة...والكل فيه يسعى الى اسعاد البشرية...انها الحقيقةالمرة التي يجب
تجرعها والايمان بها كواقع ملموس.
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6 - عبده/ الرباط الخميس 13 دجنبر 2018 - 09:20
.... و ماذا عن اغتصاب فلسطين و إدماجه في البرامج التعليمية لأجيال المستقبل ؟؟؟ و ماذا عن مذبحة دير ياسين و ادمامجها في البرامج التعليمية لأجيال المستقبل ؟؟؟ و ماذا عن مذابح قانا و شاتيلا و إدماجها في البرامج التعليمية لأجيال المستقبل ؟؟؟ و ماذا عن دك غزة و إدماجه في نفس البرامج؟؟؟ و ماذا. و ماذا و ماذا ؟؟؟؟
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