توقعات "الأرصاد الجوية" لطقس اليوم الجمعة

هسبريس - و.م.ع

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، اليوم الجمعة، مرور سحب ستصبح بعد ذلك كثيفة أكثر، مما سيهيء الفرصة لنزول أمطار بمرتفعات الأطلس والسايس وهضاب الفوسفاط ووالماس وشرق الواجهة المتوسطية.

كما ستكون السماء أحيانا غائمة بشمال المملكة وقليلة السحب إلى صافية بباقي المناطق، مع طقس بارد نسبيا خلال الليل والصباح بالمرتفعات والهضاب.

وستهب الرياح قوية نوعا ما إلى قوية، من القطاع الشمالي بالشرق والواجهة المتوسطية وشمالية بالأقاليم الجنوبية، وضعيفة متقلبة بباقي المناطق.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين ناقص 3 و04 درجات بالمرتفعات، وهضاب الفوسفاط والهضاب العليا الشرقية، وما بين 04 و10 درجات بالشمال والوسط، وما بين 10 و16 درجة بسوس والأقاليم الجنوبية.

وستتأرجح درجات الحرارة العليا ما بين 05 و12 درجة بالمرتفعات والهضاب، وما بين 12 و18 درجة بالمنطقة الشرقية وبالشمال والوسط، وما بين 17 و22 درجة بالجنوب وسوس وشمال الأقاليم الجنوبية، وما بين 23 و29 درجة بجنوب الأقاليم الصحراوية.

وسيكون البحر هائجا الى قوي الهيجان بالواجهة المتوسطية والبوغاز، وقوي الهيجان الى جد قوي الهيجان ما بين طنجة وطرفاية، وهائجا إلى قوي الهيجان بباقي السواحل.