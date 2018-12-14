24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

14/12/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:5008:2113:2716:0118:2319:44
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما تقييمكم لحصيلة التجربة الحكومية لحزب العدالة والتنمية؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. صرخة شاب من القنيطرة (5.00)

  2. العبودية الاقتصادية.. المتعبون يصرخون (5.00)

  3. زوج ملكة بريطانيا يعرض سيارة للبيع على النت (5.00)

  4. مؤشر عالميّ: المغرب في المرتبة 41 لاستخدامات الطاقة المستدامة (5.00)

  5. حكومة العثماني تستكمل تشكيلة "مجلس المنافسة" برئاسة الكراوي (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | جهات | توقعات "الأرصاد الجوية" لطقس اليوم الجمعة

توقعات "الأرصاد الجوية" لطقس اليوم الجمعة

توقعات "الأرصاد الجوية" لطقس اليوم الجمعة
هسبريس - و.م.ع
الجمعة 14 دجنبر 2018 - 06:25

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، اليوم الجمعة، مرور سحب ستصبح بعد ذلك كثيفة أكثر، مما سيهيء الفرصة لنزول أمطار بمرتفعات الأطلس والسايس وهضاب الفوسفاط ووالماس وشرق الواجهة المتوسطية.

كما ستكون السماء أحيانا غائمة بشمال المملكة وقليلة السحب إلى صافية بباقي المناطق، مع طقس بارد نسبيا خلال الليل والصباح بالمرتفعات والهضاب.

وستهب الرياح قوية نوعا ما إلى قوية، من القطاع الشمالي بالشرق والواجهة المتوسطية وشمالية بالأقاليم الجنوبية، وضعيفة متقلبة بباقي المناطق.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين ناقص 3 و04 درجات بالمرتفعات، وهضاب الفوسفاط والهضاب العليا الشرقية، وما بين 04 و10 درجات بالشمال والوسط، وما بين 10 و16 درجة بسوس والأقاليم الجنوبية.

وستتأرجح درجات الحرارة العليا ما بين 05 و12 درجة بالمرتفعات والهضاب، وما بين 12 و18 درجة بالمنطقة الشرقية وبالشمال والوسط، وما بين 17 و22 درجة بالجنوب وسوس وشمال الأقاليم الجنوبية، وما بين 23 و29 درجة بجنوب الأقاليم الصحراوية.

وسيكون البحر هائجا الى قوي الهيجان بالواجهة المتوسطية والبوغاز، وقوي الهيجان الى جد قوي الهيجان ما بين طنجة وطرفاية، وهائجا إلى قوي الهيجان بباقي السواحل.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.