24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

14/12/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:5008:2113:2716:0118:2319:44
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما تقييمكم لحصيلة التجربة الحكومية لحزب العدالة والتنمية؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. العبودية الاقتصادية.. المتعبون يصرخون (5.00)

  2. زوج ملكة بريطانيا يعرض سيارة للبيع على النت (5.00)

  3. مؤشر عالميّ: المغرب في المرتبة 41 لاستخدامات الطاقة المستدامة (5.00)

  4. مخلفات "المرجان" تحرك شركة سعودية نحو وزّان (5.00)

  5. حكومة العثماني تستكمل تشكيلة "مجلس المنافسة" برئاسة الكراوي (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | جهات | الدردوري يستعرض المرحلة الثالثة "للتنمية البشرية"

الدردوري يستعرض المرحلة الثالثة "للتنمية البشرية"

الدردوري يستعرض المرحلة الثالثة "للتنمية البشرية"
إبراهيم الحافظون من سطات
الجمعة 14 دجنبر 2018 - 11:15

ترأس محمد الدردوري، الوالي المنسق الوطني للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وعبد الكبير زاهود، والي جهة الدار البيضاء سطات، أمس الخميس بمقر عمالة إقليم سطات، لقاء تواصليا جهويا حول المرحلة الثالثة للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، التي أعطى انطلاقتها الملك محمد السادس بتاريخ 19 شتنبر 2018، بحضور عمّال عمالات وأقاليم الجهة وممثلي السلطات المحلية ومسؤولي المنسقية الوطنية للمبادرة الوطنية ورؤساء المجالس الإقليمية بالجهة والمنتخبين ورؤساء المصالح الخارجية وممثلي المجتمع المدني بأقاليم الجهة.

واستعرض محمّد الدردوري مختلف برامج وأهداف المرحلة الثالثة (2019-2023)، والأهداف المتوخاة منها والفئات المستهدفة والبرامج التي سيتم التركيز عليها. وشدّد في الوقت ذاته على تضافر جهود الجميع لإنجاح هذا الورش الملكي الكبير، الذي دشّن انطلاقته الملك محمد السادس منذ 18 من ماي 2005.

وأوضح المنسق الوطني للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية أن هذه المرحلة الجديدة التي تطلّبت غلافا ماليا قدره بـ18 مليار درهم، تتضمن برنامجيْن جديديْن (الثالث والرابع) موجهين إلى الإدماج الاقتصادي للشباب ودعم التنمية البشرية للأجيال الصاعدة، في إطار النهوض بالرأسمال البشري الذي يعد ثروة حقيقية بالنسبة إلى المغرب.

وأكد في عرضه على أهمية النسيج الجمعوي بمختلف أطيافه للنهوض بالمشاريع الكبرى، وفق التوجيهات الملكية السامية لصاحب للملك محمد السادس خلال خطاب العرش في 29 يوليوز 2018 ، والذي أكد خلاله على ضرورة تكريس مكتسبات المرحلتين الأولى والثانية للنهوض بالمراحل المقبلة، والتركيز على تطوير الرأسمال البشري، وقدرات الشباب للنهوض بأوضاع الأجيال الصاعدة وتحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للفئات الاجتماعية الهشة.

وتتلخص برامج المرحلة الثالثة للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، حسب المتحدّث نفسه، في أربعة برامج لتذليل معيقات التنمية البشرية تتمثل في تدارك الخصاص على مستوى البنيات التحتية والخدمات الاجتماعية الأساسية، ومواكبة الأشخاص في وضعية هشاشة، وتحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب، والدفع بالرأسمال البشري للأجيال الصاعدة.

وأكد محمد الدردوري أن المرحلة الحالية تتطلب المزيد من التركيز من أجل تحقيق البرامج المسطرة، بإقامة لجان محلية على مستوى مختلف الجماعات المحلية بكل مدن وأقاليم الجهة، وكذا إحداث لجن إقليمية تشارك فيها جميع الفعاليات من جمعيات ومنتخبين ورجال السلطة، لأجل الوصول للأهداف المنشودة، ناهيك عن وضع الطفولة والشباب في صلب اهتمامات كل برامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، مع السهر على توفير كل الظروف لتحقيق تنمية شاملة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (3)

1 - سلام الصويري الجمعة 14 دجنبر 2018 - 11:45
غريب رغم الملايير المرصودة مؤشر التنمية تراجع بشكل رهيب في كل القطاعات ومختلف المناطق والدليل هو النتايج التي تقرها المنظمات الدولية المحايدة والواقع كذلك يبين تقهقر مستوى المعيشة لأغلب سكان البلد خصوصا في مناطق المغرب العميق !!
بالتجوال في مناطق المغرب يلاحظ بطالة وفقر وانهيار البنيات التحتية وكثرة الأزبال وتدمير البءية وانعدام الخدمات الطبية والتعليمية رغم كل الملايير !!
اكيد هناك أشياء رهيبة تقع
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
2 - Mohamed El mosbahi الجمعة 14 دجنبر 2018 - 12:01
التنمية لها عدة أوجه من هو على الدولة ،ومن هو على المواطن، الاتنين شركاء، إذ لم تتوفر الشراكة فمصيروها الفشل،يدخل فيها التأطير والمواكبة وعند نجاحها يلزم التكوين المستمر،
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
3 - مزابي الجمعة 14 دجنبر 2018 - 12:08
نحن هنا بجماعة بوكركوح دوار اولاد احميدة التابع لابن احمد اقليم سطات نطالب مند زمن بعيد بطريق معبدة حيت يصعب علينا التنقل خلال فصل الشتاء.خصوصا بعد انشاء سد الحيمر ونزع املاكنا واصبحنا محاصرين ..نطالب من المسؤولين فك العزلة على هذا الدوار.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
المجموع: 3 | عرض: 1 - 3

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.