تعيين بوخبزة عميدا لكلية العلوم القانونية بمارتيل

أيوب صدور من وزان

عُيّن الدكتور محمد العمراني بوخبزة، أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية بجامعة عبد المالك السعدي بطنجة، عميدا جديدا لكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بمارتيل خلفا للعميد بالنيابة السابق المعفى حمزة فارس، وفق ما أوردته مصادر هسبريس.

ويأتي تعيين الأستاذ الجامعي المذكور على رأس كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بعد الفراغ الذي خلّفه إعفاء العميد بالنيابة السابق، الدكتور حمزة فارس، شهر أكتوبر الماضي.

ويعتبر الدكتور بوخبزة وجها إعلاميا معروفا ومحللا سياسيا مألوفا وأحد أعمد شعبة القانون العام بكلية طنجة، حيث قضى سنوات من التدريس وراكم تجارب كبيرة بوأته إلى جانب كفاءته هذا المنصب الجديد.