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أنشطة توعوية تستهدف نزيلات سجن آيت ملول 2

أنشطة توعوية تستهدف نزيلات سجن آيت ملول 2
رشيد بيجيكن من أكادير
الجمعة 14 دجنبر 2018 - 13:50

في إطار الحملة الدولية "16 يوما" لمكافحة العنف القائم على النوع الاجتماعي، خصوصا ضد المرأة، وتحت شعار "من أجل الارتقاء بواقع المرأة السجينة"، نظمت إدارة المؤسسة السجنية آيت ملول 2، الخميس، يوما طبيا وتحسيسيا وترفيهيا لفائدة نزيلات المرفق السجني؛ وذلك تحت إشراف المديرية الجهوية للسجون بسوس ماسة، وبمشاركة وتنسيق مع المندوبية الإقليمية لوزارة الصحة بإنزكان آيت ملول، واللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بأكادير، وشبكة نساء متضامنات بجهة سوس ماسة، وجمعيات نسائية بجهة سوس ماسة.

وشاركت نزيلات المؤسسة السجنية آيت ملول 2 في عدة ورشات ذات صلة بتيمة النشاط، من قبيل ورشة التواصل بلاعنف، وورشة الاستماع والتوجيه القانوني، وورشة الدعم النفسي، وورشة الرسم، ثم ورشة جماعية حول التعريف بمضامين قانون 103.13؛ والتي أطرتها أطر متخصصة، بالإضافة إلى الاستفادة من خدمات حملة طبية متعددة التخصصات.

الحاحي عزيز، مدير السجن المحلي آيت ملول 2، قال في تصريح لهسبريس إنه وبمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان، والحملة العالمية لمناهضة العنف ضد النساء، نظمت المؤسسة يوما تحسيسيا وثقافيا لفائدة النزيلات، تخلّلته مجموعة من الورشات، واستفادت منها ما يقارب 130 نزيلة؛ كما شهد استفادت 120 نزيلة من خدمات الحملة الطبية التي أشرف عليها طاقم طبي من المؤسسة ومن مندوبية الصحة بإنزكان.

وتميّز النشاط المنظم بإعذار طفل إحدى النزيلات، واكبه توزيع هدايا على أبناء النزيلات، وفقا للمسؤول ذاته، الذي عبّر عن شكره لكل الأطراف المشاركة من أجل إنجاح برنامج اليوم التحسيسي والثقافي والفني المنظم لفائدة نزيلات سجن آيت ملول 2، من إدارة مركزية وجهوية ومندوبية الصحة ولجنة حقوق الإنسان والنسيج الجمعوي.

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