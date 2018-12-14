الأراضي السلالية تعمق خلافات ساكنة جماعة تونفيت

ياسين أوشن

بمجرد حديث الملك محمد السادس في خطابه بمناسبة افتتاح الدورة التشريعية لـ 12 أكتوبر الماضي عن الأراضي السلالية، وصدور دورية وزارة الداخلية في الموضوع، تعمقت الخلافات بين ساكنة الجماعة الترابية تونفيت إقليم ميدلت، حول معايير الاستفادة من تلك الأراضي.

وفي هذا السياق، حج منذ بداية الأسبوع الماضي العشرات من ساكنة المنطقة إلى مقر قيادة تونفيت، مطالبين بإدراج أسمائهم في لوائح المستفيدين من أراضي الجموع، التي تزعم قبيلة "أيت علي أوبراهيم" أنها في ملكيتها فقط، وهو الأمر الذي رفضه سكان تونفيت، واستشاطوا غضبا من هذه المعادلة غير المتكافئة، حسب قولهم.

ووفق تصريح استقته الجريدة من حميد حاجي، مستشار جماعي بتونفيت، فإن الساكنة غير راضية عن القسمة غير السليمة التي اعتمدتها القبيلة المذكورة، مؤكدا أن العشرات من ساكنة تونفيت، قاموا بمسيرة مشيا على الأقدام قطعوا حوالي 15 كيلومترا في اتجاه عمالة خنيفرة لإيصال صوتهم للمسؤولين هناك.

وأورد حاجي في اتصال هاتفي مع هسبريس، أن قائد قيادة تونفيت ورئيس دائرة بومية اعترضا طريقهم، داعين إلى عقد لقاء أملا في التوصل إلى حل يرضي الطرفين، من أجل رأب الصدع بين ساكنة المنطقة الواحدة.

وأضاف حاجي في التصريح عينه، أنهم خرجوا من الاجتماع، الذي حضره عشرة أفراد مثلوا الساكنة المحتجة، علاوة على رئيس الشؤون القروية الإقليمي، ورئيس الدائرة، وقائد قيادة تونفيت، واللجنة النيابية، فضلا عن ممثلي قبيلة "أيت علي وإبراهيم"، (خرجوا) متفقين على أن من استوطن جماعة تونفيت قبل حصول المغرب على الاستقلال سنة 1956، من حقه الاستفادة من الأراضي السلالية، في حين أن من وجدوا بها بعد ذلك التاريخ غير معنيين بالاستفادة، يقول المصدر.

وأشار المستشار الجماعي إلى أن القرار المتفق حوله سرعان ما رفضته قبيلة "أيت علي وإبراهيم"، جازمين أنه لن يستفيد من الأراضي سوى من هو منهم وإليهم، وينتمي إلى القبيلة، مقدمين لقائد قيادة تونفيت قرار الرفض، الذي لا يتماشى، وفق المصدر ذاته، مع تعليمات الملك محمد السادس وما جاء في دورية وزارة الداخلية.

وختم حاجى تصريحه بالقول، إن المشكل لا يزال قائما دون التوصل إلى توافق بين الساكنة، وأنهم بصدد كتابة شكاية ستحمل توقيعات المتضررين موجهة إلى عمالة إقليم ميدلت، على أساس التدخل قصد العثور على حل ينهي الخلاف الذي اشتد منذ أسابيع.

ومن جهته، قال مصدر من داخل عمالة إقليم ميدلت تفاعلا مع الموضوع، إن الخلاف بين قبائل ميدلت ليس استثناء، ولا يخص إقليما دون آخر، بل هو موضوع وطني، وتخوض غماره الساكنة في مختلف الأقاليم والجهات بالمغرب، وليس وليد اللحظة والحين.

وأضاف المصدر ذاته الذي آثر عدم ذكر اسمه في اتصال هاتفي مع هسبريس، أنه في بعض المناطق تنشب صراعات قبلية عنيفة تسفر عن جرحى ومصابين، ولكن في إقليم ميدلت لا نصل إلى ذلك المستوى من الصراعات بسبب الأراضي السلالية التي يسعى الجميع إلى الاستفادة منها.

وتجدر الإشارة إلى أن الملك دعا في خطابه إلى أن "تعبئة الأراضي المملوكة للجماعات السلالية قصد إنجاز المشاريع الاستثمارية في المجال الفلاحي، لا يمكن إلا أن تشكل رافعة قوية لتحسين المستوى الاقتصادي والاجتماعي وخاصة لذوي الحقوق".