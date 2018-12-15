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توقعات "الأرصاد الجوية" لطقس اليوم السبت

توقعات "الأرصاد الجوية" لطقس اليوم السبت
هسبريس - و.م.ع
السبت 15 دجنبر 2018 - 05:26

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، اليوم السبت، تشكل كتل ضبابية بكل من شرق الأقاليم الجنوبية وسواحل المحيط الأطلسي والمنطقة الشرقية، فيما سيكون الطقس مستقرا مع سماء صافية إلى قليلة السحب بجميع جهات المملكة، وباردا نسبيا خلال الليل والصباح بالمرتفعات وداخل البلاد.

وستهب الرياح ضعيفة إلى معتدلة، من القطاع الشرقي شمال الأقاليم الجنوبية، ومتقلبة الاتجاه بباقي المناطق.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين ناقص 02 و04 درجات بالمرتفعات والهضاب العليا، وما بين 09 و13 درجة بالنصف الجنوبي للبلاد، وما بين 05 و10 درجات بباقي المناطق.

أما درجات الحرارة العليا فستتأرجح ما بين 10 و15 درجة بالمرتفعات والهضاب العليا، وما بين 21 و27 درجة بالجنوب والسهول الوسطى، وستكون ما بين 14 و18 درجة بباقي المناطق.

وسيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج بالواجهة المتوسطية والبوغاز، وقويا إلى جد قوي الهيجان ما بين الجرف وطرفاية، وهائجا إلى قوي الهيجان بباقي السواحل.

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