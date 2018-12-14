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مقاييس الأمطار .. العرائش تتصدر مدن المغرب
الجمعة 14 دجنبر 2018 - 10:55
في ما يلي مقاييس التساقطات المطرية المسجلة من طرف مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، وذلك من الساعة السادسة من صباح أمس الخميس، إلى غاية الساعة السادسة من صباح اليوم الجمعة:
- العرائش : 17 ملمتر
- فاس إفران : 16 ملمتر
- تازة : 11 ملمتر
- طنجة : 9 ملمتر
- القنيطرة : 7 ملمترات
- تطوان، الرباط، مكناس : 6 ملمترات
- البيضاء-آنفال : 4 ملمترات
- المحمدية، الجديدة، آسفي : 3 ملمترات
- النواصر، سطات، بني ملال : 2 ملمتر
- الناضور، خريبكة، ميدلت، الصويرة، طانطان، سيدي إفني: أقل من ملمتر