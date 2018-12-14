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الرئيسية | جهات | مقاييس الأمطار .. العرائش تتصدر مدن المغرب

مقاييس الأمطار .. العرائش تتصدر مدن المغرب

مقاييس الأمطار .. العرائش تتصدر مدن المغرب
هسبريس - و.م.ع
الجمعة 14 دجنبر 2018 - 10:55

في ما يلي مقاييس التساقطات المطرية المسجلة من طرف مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، وذلك من الساعة السادسة من صباح أمس الخميس، إلى غاية الساعة السادسة من صباح اليوم الجمعة:

- العرائش : 17 ملمتر

- فاس إفران : 16 ملمتر

- تازة : 11 ملمتر

- طنجة : 9 ملمتر

- القنيطرة : 7 ملمترات

- تطوان، الرباط، مكناس : 6 ملمترات

- البيضاء-آنفال : 4 ملمترات

- المحمدية، الجديدة، آسفي : 3 ملمترات

- النواصر، سطات، بني ملال : 2 ملمتر

- الناضور، خريبكة، ميدلت، الصويرة، طانطان، سيدي إفني: أقل من ملمتر

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