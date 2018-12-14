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الرئيسية | جهات | "رعاية 2018-2019" تنطلق ضواحي ميدلت

"رعاية 2018-2019" تنطلق ضواحي ميدلت

"رعاية 2018-2019" تنطلق ضواحي ميدلت
ياسين أوشن
الجمعة 14 دجنبر 2018 - 15:28

تنفيذا للتعليمات الملكية الرامية إلى تيسير الولوج إلى الخدمات الصحية لفائدة ساكنة المناطق المتضررة بفعل موجات البرد، أعطى المصطفى النوحي، عامل إقليم ميدلت بالنيابة، الأربعاء، الانطلاقة لعملية "رعاية 2018-2019" بمركز الجماعة الترابية كرامة.

وحسب بلاغ للعمالة، فإنه "خلال هذه المراسيم، قدمت للعامل والوفد المرافق له شروحات حول أهداف وفلسفة "عملية رعاية 2018-2019"، والتي تتمثل في ضمان الرعاية اللازمة للساكنة، من خلال تعزيز الخدمات الطبية والصحية الأساسية، وعبر التوعية التي سيتم السهر على تقديمها بالمراكز الصحية بما يخدم الساكنة المتضررة على أحسن وجه".

وستساهم هذه العملية، وفق البلاغ ذاته الذي تتوفر هسبريس على نسخة منه، في تقديم خدمات جليلة لفائدة الساكنة المستفيدة، التي تعاني خصاصا مهما على مستوى المؤسسات الصحية والأطر الطبية.

ويضيف البلاغ ذاته، أن "الساكنة المحلية عبرت عن سعادتها بهذه العملية، التي تعتبر قيمة مضافة في مسلسل النهوض بالأوضاع الصحية الخاصة بها، من خلال تسهيل الوصول إلى العلاج والرعاية الصحية اللازمة".

هذا ورافق عامل الإقليم بالنيابة في العملية، كل من الكاتب العام للعمالة، ورئيس قسم الشؤون الداخلية، ورئيس المجلس الإقليمي، ورئيس المجلس العلمي المحلي، ورؤساء المصالح الأمنية، والمندوبة الإقليمية للصحة، ورؤساء المصالح الإقليمية، علاوة على السلطة المحلية وأعضاء المجلس الجماعي لكرامة، ومجموعة من الفعاليات المدنية.

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1 - said gourrama الجمعة 14 دجنبر 2018 - 16:32
تخيلوا منطقة بساكنة تناهز اكتر من 20 الف نسمة لا تتوفر الا على مستوصف صغير و طبيبة مبتدأة وحيدة غالبا ما تغيب. جل الحالات الوافدة من مختلف المداشر يتم توجيهها للمدينة الراشدية.
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