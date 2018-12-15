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جماعات تتسلم آليات لفك العزلة عن إقليم ميدلت

جماعات تتسلم آليات لفك العزلة عن إقليم ميدلت
ياسين أوشن
السبت 15 دجنبر 2018 - 07:54

مع حلول فصل الشتاء وما يصاحبه من تساقطات ثلجية كثيفة في المناطق الأطلسية تعزل الساكنة عن العالم الخارجي، تسلم رؤساء الجماعات الترابية "أموكر" و"النزالة" و"أكوديم"، بإقليم ميدلت، مفاتيح ثلاث آليات لفك العزلة عن العالم القروي.

وفي هذا السياق، أصدرت عمالة إقليم ميدلت بلاغا في الموضوع، تؤكد فيه أن هذا المشروع "يندرج في إطار برامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وتحديدا برنامج محاربة الفقر بالعالم القروي، الهدف منه فك العزلة عن ساكنة المناطق القروية، ولاسيما تلك القاطنة بالجماعات الترابية ذات الطابع الجبلي".

وأشار البلاغ نفسه الذي تتوفر هسبريس على نسخة منه، إلى أن عامل إقليم ميدلت بالنيابة، أكد على أن "هذه العملية تأتي في إطار تنفيذ التعليمات المولوية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، لتمكين الساكنة القروية من الولوج إلى جميع الخدمات الأساسية، من طرق وصحة وتعليم وكهرباء وماء صالح للشرب، بالإَضافة إلى تقوية قدرات الجماعات الترابية المستفيدة، وفك العزلة عنها إبان فترة التساقطات الثلجية".

ووفق البلاغ ذاته، فإن الآليات الثلاث، "تتوفر على آخر التجهيزات، وسيتم تسييرها في إطار اتفاقية شراكة بين الجماعات الترابية المستفيدة وبين مصالح هذه العمالة.

وأردف البلاغ عينه، أن لهذا العملية "وقعا إيجابيا مباشرا على الساكنة المستفيدة، حيث سيتم استغلالها في فتح الطرقات والمسالك وصيانتها، وتبلغ القيمة المالية الإجمالية لهذا المشروع ما مجموعه 2 670 000 ,00 درهم".

وهذا وحضر عملية تسليم المفاتيح إلى جانب العامل، كل من الكاتب العام للعمالة، ورئيس قسم الشؤون الداخلية، ورئيس المجلس الإقليمي، ورئيس المجلس العلمي المحلي، ورؤساء المصالح الأمنية، إلى جانب رؤساء الجماعات الترابية المستفيدة.

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