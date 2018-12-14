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عصبة حقوقية تطالب بالتحقيق في وفاة طفلة بوزان

عصبة حقوقية تطالب بالتحقيق في وفاة طفلة بوزان
هسبريس من تطوان
الجمعة 14 دجنبر 2018 - 17:25

طالبت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان فرع وزان بفتح تحقيق في حيثيات وفاة الطفلة المسماة قيد حياتها ضحى داخل المركز الاستشفائي الإقليمي بوزان، بعدما ولجت مصلحة طب الأطفال لعلاج أعراض التهاب اللوزتين.

وتعود تفاصيل القصة، وفق بلاغ صادر عن التنظيم الحقوقي واستند فيه على تصريحات وشكاية أفراد عائلتها، "حين قصدت أسرة الطفلة ذات الأربع سنوات مصلحة طب الأطفال بالمؤسسة ذاتها لإجراء فحص طبي بسيط، قبل أن يقرر الطبيب الاحتفاظ بها ويخبر عائلتها "بضرورة خضوعها لمرحلة استشفاء بالمصلحة دون أن يقدم لأسرتها معلومات عن نوع المرض ومدى خطورته كما لم يقدم لها أي وصفة طبية مكتفيا بحقن وريدية"، بتعبير البلاغ.

وحسب أسرة الفقيدة، يقول بيان العصبة الحقوقية، "فإن الطبيب استمر في طمأنة أفراد العائلة بخصوص الحالة الصحية للصغيرة ضحى، مؤكدا أنها في تحسن مستمر"، مشيرا إلى تسلمه مبالغ مالية على مراحل وتحت الضغط؛ إلى أن لفظت الطفلة أنفاسها الأخيرة بعدما قضت أسبوعا كاملا بالمستشفى.

ويطالب التنظيم الحقوقي وزارة الصحة ووكيل الملك بالمحكمة الابتدائية لـ"دار الضمانة" بفتح تحقيق معمق وفوري في الموضوع، لمعرفة ملابسات هذه الوفاة وترتيب الجزاءات القانونية، داعيا المندوب الإقليمي للصحة إلى ضرورة "العمل على تخليق المرفق العمومي من آفة الرشوة"، مؤكدا في الوقت نفسه أنه "بقدر ما هناك أطر طبية وشبه طبية محترمة وتشتغل بضمير مهني إنساني عال فإن هناك فئة أخرى تتاجر بمآسي وآلام الناس".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (1)

1 - ابو ملاك الجمعة 14 دجنبر 2018 - 17:36
إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم ارحمها واغفر لها وارزق ذويها بالصبر لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم.
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