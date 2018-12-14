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كُتّاب وآراء
"نظام الرقمنة الجديد" يثير مخاوف ممتهني التعشير
أفادت الجمعية المهنية لمستخدمي وكالات التعشير والنقل الدولي بطنجة بأن دخول نظام الرقمنة الجديد للإدارة العامة للجمارك حيز التنفيذ مع بداية سنة 2019 "سيفرز وضعا اجتماعيا خطيرا".
وأضاف بيان صادر عن الجمعية ذاتها، توصلت به هسبريس، أن مستخدمي قطاع التعشير "متوجسون من أن يصبحوا ضحية الإجراءات الجديدة للنظام الإعلامياتي، والذي يمكن أن يكون السبب في تشريد المئات منهم، وإحداث حالات اجتماعية يصعب احتواؤها".
كما دعت الجمعية في بيانها، الصادر عن اجتماع استثنائي لأعضائها، إلى عقد اجتماعات عملية مع مسؤولي الوكالة الخاصة لطنجة المتوسط والإدارة العامة للجمارك وممثلي وزارة الداخلية، "مع حمل الشارات الحمراء والسترات الصفراء أثناء ساعات العمل من طرف مستخدمي وكالات التعشير والنقل الدولي، ابتداء من يوم الإثنين 17 دجنبر 2018".
وشدد موقعو البيان على أنهم، في حالة عدم الاستجابة لمطالب شريحة المهنيين بقطاع التعشير والنقل الدولي، "يحتفظون بحق خوض جميع أشكال النضال الحضاري".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (2)
لست من الرجعيين أو اللذين يجنون إلى الماضي
ولكن شخص قضى نصف حياته بهذه المهنة " التعشير" و ما زلت تمارسها.
التقدم شئ جميل و محمود ما لم يأتي على حساب شريحة من المواطنين اللذين يشتغلون بهذا الميدان و انا اتكلم على آلاف الأشخاص يشتغلون عند المعشرين و اتكلم على ما يطلق عليهم "Les Comis" فبدخول هذا القرار حيز التنفيذ مطلع سنة 2019 تأكدوا بأن آلاف من هذه الشريحة سوف يجدون أنفسهم في الشارع. و منهم انا.. إدارة الجمارك تسعى و ك جميع الإدارات المغربية إلى التألق في مراتب المتقدمة...
بدون الإهتمام بما سيترتب عن ذالك من مآسي اجتماعية و ضاربتا خطابات الملك حول التشغيل عرض الحائط.
انا مع الإضراب... نعم للإضراب