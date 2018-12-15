مبادرة تمكن أطفالا من ختان جماعي بشفشاون

أيوب صدور

نظمت إدارة مستشفى محمد الخامس بمدينة شفشاون إعذارا جماعيا لفائدة أطفال "الجوهرة "الزرقاء"، بشراكة مع نادي المرأة للتنمية والبيئة والتواصل، وجمعية شفشاون للأعمال الاجتماعية والخيرية.

ويأتي هذا النشاط، حسب الجهة المنظمة، في إطار الأنشطة التضامنية والخيرية، التي يتم تنظيمها بين الفينة والأخرى لفائدة أطفال المنطقة، بهدف إدخال البهجة على قلوب الأسر المستفيدة، وتقريب الخدمات الصحية المجانية منهم.

وقد احتضن هذا النشاط الإحساني المركز الاستشفائي الإقليمي، الذي عرف إقبالا من طرف الراغبين في الاستفادة. وفي هذا الصدد، أكد عز الدين لمنوني، مدير مستشفى محمد الخامس، أن "المبادرة تميزت بأجواء احتفالية واستفاد منها أزيد من 20 طفلا، وأشرف عليها طاقم طبي وآخر تمريضي يشتغل بالمؤسسة الصحية"، مشيرا إلى أن هذا النشاط يتماشى مع الإستراتيجية الوزارية بخصوص الحاجيات الضرورية للمواطنين.