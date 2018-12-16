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كُتّاب وآراء
توقعات الأرصاد الجوية الخاصة بطقس اليوم الأحد
تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، اليوم الأحد، أن يكون الطقس باردا نسبيا خلال الليل والصباح بكل من المرتفعات والمنطقة الشرقية، والهضاب العليا، إضافة إلى داخل البلاد، فضلا عن تشكل كتل ضبابية محلية فوق سواحل وسهول المحيط الأطلسي الشمالية ومنطقة السايس، فيما سيكون الطقس مستقرا مع سماء صافية إلى قليلة السحب بجميع جهات البلاد.
أما بأقصى جنوب المملكة، فستكون الأجواء قليلة السحب إلى غائمة جزئيا على العموم. وخلال الليلة الموالية، ستصبح السماء غائمة أحيانا فوق منطقة طنجة مع نزول بعض القطرات المطرية المتفرقة.
وستهب الرياح معتدلة القوة من الشمال وأحيانا من الشرق بالأقاليم الجنوبية، وضعيفة إلى معتدلة من الجنوب بالجنوب الشرقي للبلاد، بينما ستهب شمالية وأحيانا متقلبة الاتجاه بباقي المناطق.
وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين ناقص 02 و04 درجات بالمرتفعات والهضاب العليا، وما بين 04 و09 درجات بكل من السايس وسهول تادلة والرحامنة والغرب وشمال المنطقة الشرقية وبالسهول الداخلية والجنوب الشرقي للبلاد، وما بين 09 و13 درجة بباقي السواحل ومنطقة سوس إضافة إلى الأقاليم الجنوبية.
أما درجات الحرارة العليا فستتأرجح ما بين 10 و15 درجة بالمرتفعات، وما بين 15 و22 درجة بالمنطقة الشرقية والسايس والواجهة المتوسطية، والسهول الشمالية والوسطى، وهضاب الفوسفاط ووالماس، والسهول الواقعة غرب الأطلس، والجنوب الشرقي والشمال الشرقي للأقاليم الجنوبية، وما بين 21 و27 درجة بداخل منطقة سوس وبالأقاليم الجنوبية.
وسيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج بالواجهة المتوسطية والبوغاز، وما بين طرفاية والعيون، وهائجا إلى قوي الهيجان بباقي السواحل.