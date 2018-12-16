24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

16/12/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:5108:2313:2816:0218:2419:44
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل أنت متفائل بمستقبل المغرب سنة 2019؟

  1. صناعة السعادة.. وهم أم حقيقة؟ (5.00)

  2. مصرع مغربي يجر شرطيين إسبانيين إلى المحاكمة (5.00)

  3. الرميد وحامي الدين (5.00)

  4. مخاطر أسلاك تقويم الأسنان (5.00)

  5. فن التأمل: مستوى الممارسة (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | جهات | توقعات الأرصاد الجوية الخاصة بطقس اليوم الأحد

توقعات الأرصاد الجوية الخاصة بطقس اليوم الأحد

توقعات الأرصاد الجوية الخاصة بطقس اليوم الأحد
هسبريس - و.م.ع
الأحد 16 دجنبر 2018 - 06:04

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، اليوم الأحد، أن يكون الطقس باردا نسبيا خلال الليل والصباح بكل من المرتفعات والمنطقة الشرقية، والهضاب العليا، إضافة إلى داخل البلاد، فضلا عن تشكل كتل ضبابية محلية فوق سواحل وسهول المحيط الأطلسي الشمالية ومنطقة السايس، فيما سيكون الطقس مستقرا مع سماء صافية إلى قليلة السحب بجميع جهات البلاد.

أما بأقصى جنوب المملكة، فستكون الأجواء قليلة السحب إلى غائمة جزئيا على العموم. وخلال الليلة الموالية، ستصبح السماء غائمة أحيانا فوق منطقة طنجة مع نزول بعض القطرات المطرية المتفرقة.

وستهب الرياح معتدلة القوة من الشمال وأحيانا من الشرق بالأقاليم الجنوبية، وضعيفة إلى معتدلة من الجنوب بالجنوب الشرقي للبلاد، بينما ستهب شمالية وأحيانا متقلبة الاتجاه بباقي المناطق.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين ناقص 02 و04 درجات بالمرتفعات والهضاب العليا، وما بين 04 و09 درجات بكل من السايس وسهول تادلة والرحامنة والغرب وشمال المنطقة الشرقية وبالسهول الداخلية والجنوب الشرقي للبلاد، وما بين 09 و13 درجة بباقي السواحل ومنطقة سوس إضافة إلى الأقاليم الجنوبية.

أما درجات الحرارة العليا فستتأرجح ما بين 10 و15 درجة بالمرتفعات، وما بين 15 و22 درجة بالمنطقة الشرقية والسايس والواجهة المتوسطية، والسهول الشمالية والوسطى، وهضاب الفوسفاط ووالماس، والسهول الواقعة غرب الأطلس، والجنوب الشرقي والشمال الشرقي للأقاليم الجنوبية، وما بين 21 و27 درجة بداخل منطقة سوس وبالأقاليم الجنوبية.

وسيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج بالواجهة المتوسطية والبوغاز، وما بين طرفاية والعيون، وهائجا إلى قوي الهيجان بباقي السواحل.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.