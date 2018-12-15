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كُتّاب وآراء
جهة الشرق في الجمعية الدولية للجهات الفرنكوفونية
انتُخب مجلس جهة الشرق عضوا في مجلس إدارة الجمعية الدولية للجهات الفرنكوفونية، بصفتها رئيسة منتدى الجهات الإفريقية، الذي جرى تأسيسه مؤخرا على هامش الدورة الثامنة لقمة منظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة الإفريقية "أفريسيتي" المنعقدة بمراكش.
وجاء انتخاب جهة الشرق لهذه العضوية بعد مشاركة كل من عبد النبي بعوي، رئيس الجهة، ونائبه خالد سبيع، في أشغال الجمع العام للجمعية الدولية للجهات الفرنكوفونية، المنعقد في العاصمة السنغالية دكار.
وشكل ملتقى الجمعية الدولية للجهات الفرنكوفونية فرصة لعقد لقاءات ومشاورات مع ممثلي الإدارات الترابية من مختلف الدول المشاركة حول أهمية التعاون، وتبادل الخبرات والتجارب الناجحة في مجال التدبير اللامركزي.
ويأتي انتخاب جهة الشرق لعضوية الجمعية تتويجا لأدائها في مجال التعاون اللامركزي الذي سيشكل موضوع اللقاء الدولي المنظم بجهة الشرق يومي 25 و26 مارس من السنة المقبلة.
وتأسست الجمعية الدولية للجهات الفرنكوفونية سنة 2002، وتهدف إلى إطلاق تعاون وتبادل للمعلومات بين تجارب الجهات والأقاليم، والجماعات الجهوية الفرنكوفونية في مجالات اشتغالها.
وتتمتع الجمعية بصفة المستشار الخاص لمنظمة الأمم المتحدة، ووضع مستشار الممنوح للمنظمات الدولية غير الحكومية من طرف المنظمة الدولية للفرنكوفونية.