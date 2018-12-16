رئيس المجلس الإقليمي في مديونة يواجه طلب إقالة

هسبريس - عبد الإله شبل

انتقلت عدوى إقالة الرؤساء من المجالس الجماعية إلى رؤساء المجالس الإقليمية؛ إذ ينص القانون التنظيمي الخاص بالعمالات والأقاليم، في المادة 71 منه، على أنه "يجوز، بعد انصرام السنة الثالثة من مدة انتداب المجلس، لثلثي (3/2) أعضاء المجلس المزاولين مهامهم تقديم طلب إقالة الرئيس من مهامه، ولا يمكن تقديم هذا الطلب إلا مرة واحدة خلال مدة انتداب المجلس. يدرج طلب الإقالة وجوبا في جدول أعمال الدورة العادية الأولى من السنة الرابعة التي يعقدها المجلس".

ووجد رئيس المجلس الإقليمي لعمالة مديونة، زكرياء الإدريسي، المنتمي إلى حزب التقدم والاشتراكية، نفسه في موقف حرج، بعدما وضع عشرة أعضاء، من أصل 13 عضوا، ملتمسا يقضي بإقالته من منصبه، ليكون أول رئيس تفعّل ضده المادة 71 من القانون التنظيمي الخاص بالعمالات والأقاليم.

وقال عبد الرحيم أوناصر، عضو المجلس الإقليمي لعمالة مديونة، إن هذه الخطوة من طرف الأعضاء الموقعين على ملتمس إقالة الرئيس "تأتي بالنظر إلى انفرادية الرئيس في اتخاذ القرارات دون استشارة باقي الأعضاء ونوابه، حيث لا يتوصلون بأي شيء حول تدبيره للمجلس".

وأضاف في تصريح لهسبريس أن "المجلس الإقليمي لعمالة مديونة، في عهد الرئيس الحالي، لم يقدم أي شيء للمنطقة، وظل حبيس قرارات انفرادية من لدنه لا تعود بالنفع على الساكنة".

ورفض رئيس المجلس الإقليمي الملتمس الذي تقدم به ضده الأعضاء الغاضبون من تدبيره، معتبرا أن التوقيعات غير مصادق عليها، إلا أن أوناصر أكد أن جواب الرئيس "خطوة من أجل التوهيم فقط، والقانون التنظيمي لم يشر إلى أن التوقيعات يجب أن تكون مصادقا عليها".

وعلمت هسبريس أن اجتماعا عقد من طرف المكتب المسير للمجلس الإقليمي، إلا أن الرئيس غادر القاعة رافضا إدراج نقطة إقالته في جدول الأعمال؛ ما دفع الأعضاء الآخرين إلى مراسلة عامل إقليم مديونة من أجل إدراجها.

وينتظر أن تشهد عدد من المجالس الإقليمية موجة إقالات لرؤسائها، على غرار ما جرى في عدد من المجالس الجماعية التي جرى تطبيق المادة 70 من القانون التنظيمي للجماعات عليها.