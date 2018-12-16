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كُتّاب وآراء
شبكة الحصول على المعلومة تفتتح مرحلة جديدة
احتضن مقر المنظمة المغربية لحقوق الإنسان جمعا عاما عاديا للشبكة المغربية للحق في الحصول على المعلومات، المعروفة اختصارا بـREMED.
وأشار بلاغ صحافي إلى أنه بعد مناقشة التقريرين الأدبي والمالي، والتصويت عليهما، تقدم ثلاثة مرشحين لانتخاب منسق للشبكة، والعملية أسفرت عن انتخاب عزيز إدمين منسقا عاما وفاطمة التوزاني نائبة له.
وأوضح البلاغ ذاته أن الشبكة تتشكل من المنظمة المغربية لحقوق الإنسان وجمعية عدالة من أجل الحق في محاكمة عادلة، ومنظمة حريات الإعلام والتعبير "حاتم" ومنتدى بدائل المغرب، والنقابة الوطنية للصحافة المغربية، والجمعية المغربية لصحافة التحقيق.
كما تتشكل الهيئة، أيضا من "ترانسبرانسي" المغرب ومركز حرية الإعلام، ومركز الديمقراطية والتنمية ومنتدى الغد للمواطنة والتنمية، والمنتدى المغربي للمستهلك والشبكة المغربية لحماية المال العام، والجمعية المغرب للصحافة الجهوية والمرصد المغربي للتعليم.