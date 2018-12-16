24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

16/12/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:5108:2313:2816:0218:2419:44
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل أنت متفائل بمستقبل المغرب سنة 2019؟

  1. صناعة السعادة.. وهم أم حقيقة؟ (5.00)

  2. مصرع مغربي يجر شرطيين إسبانيين إلى المحاكمة (5.00)

  3. الرميد وحامي الدين (5.00)

  4. تزويح المغربيات القاصرات (5.00)

  5. مخاطر أسلاك تقويم الأسنان (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | جهات | شبكة الحصول على المعلومة تفتتح مرحلة جديدة

شبكة الحصول على المعلومة تفتتح مرحلة جديدة

شبكة الحصول على المعلومة تفتتح مرحلة جديدة
هسبريس من الرباط
الأحد 16 دجنبر 2018 - 03:25

احتضن مقر المنظمة المغربية لحقوق الإنسان جمعا عاما عاديا للشبكة المغربية للحق في الحصول على المعلومات، المعروفة اختصارا بـREMED.

وأشار بلاغ صحافي إلى أنه بعد مناقشة التقريرين الأدبي والمالي، والتصويت عليهما، تقدم ثلاثة مرشحين لانتخاب منسق للشبكة، والعملية أسفرت عن انتخاب عزيز إدمين منسقا عاما وفاطمة التوزاني نائبة له.

وأوضح البلاغ ذاته أن الشبكة تتشكل من المنظمة المغربية لحقوق الإنسان وجمعية عدالة من أجل الحق في محاكمة عادلة، ومنظمة حريات الإعلام والتعبير "حاتم" ومنتدى بدائل المغرب، والنقابة الوطنية للصحافة المغربية، والجمعية المغربية لصحافة التحقيق.

كما تتشكل الهيئة، أيضا من "ترانسبرانسي" المغرب ومركز حرية الإعلام، ومركز الديمقراطية والتنمية ومنتدى الغد للمواطنة والتنمية، والمنتدى المغربي للمستهلك والشبكة المغربية لحماية المال العام، والجمعية المغرب للصحافة الجهوية والمرصد المغربي للتعليم.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.