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توقعات أحوال الطقس اليوم الاثنين بالمغرب

توقعات أحوال الطقس اليوم الاثنين بالمغرب
هسبريس - و.م.ع
الاثنين 17 دجنبر 2018 - 06:23

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، اليوم الاثنين، أن يكون الطقس باردا نسبيا، خلال الليل والصباح، بكل من المرتفعات والهضاب العليا، إضافة إلى داخل البلاد، مع جريحة ببعض المناطق، فضلا عن تشكل سحب منخفضة وكتل ضبابية محلية فوق السواحل والسهول الشمالية والوسطة ومن المحتمل السهول الداخلية.

وستتكون سحب من الأجواء العليا بوسط المملكة والجنوب الشرقي والشمال الأقاليم الجنوبية، فيما سيبقى الطقس مستقرا مع سماء صافية إلى قليلة السحب في باقي المناطق.

وستهب الرياح ضعيفة إلى معتدلة القوة من الشمال وأحيانا من الشرق بالأقاليم الجنوبية، وضعيفة إلى معتدلة شرقية بالجنوب الشرقي، وشمالية إلى متقلبة بباقي المناطق.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين ناقص 02 و04 درجات بالمرتفعات والهضاب العليا، وما بين 05 و11 درجات بالشمال الشرقي، والسايس وسهول تادلة والرحامنة والسهول الغربية والشمالية، والجنوب الشرقي، وما بين 11 و15 درجة بمنطقة سوس إضافة إلى الأقاليم الجنوبية.

وستتأرجح درجات الحرارة العليا ما بين 10 و16 درجة بالمرتفعات، والهضاب العليا الشرقية، وما بين 16 و23 درجة بالشمال الشرقي والسايس والواجهة المتوسطية، والسهول الشمالية والوسطى، وهضاب الفوسفاط ووالماس، والسهول الواقعة غرب الأطلس، والجنوب الشرقي والشمال الشرقي للأقاليم الجنوبية، وما بين 21 و27 درجة بداخل منطقة سوس وبالأقاليم الجنوبية.

وسيكون البحر قليل الهيجان إلى هادئ بالواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان إلى هائج بالبوغاز، وهائجا إلى قوي الهيجان ما بين المهدية وسيدي إفني، وقليل الهيجان إلى هائج ما بين طانطان وبوجدور، وهائجا بباقي السواحل.

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