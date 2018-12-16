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الرئيسية | جهات | محكمة النقض تبرئ رئيس جماعة في قضية "تعذيب أستاذ تارودانت"

محكمة النقض تبرئ رئيس جماعة في قضية "تعذيب أستاذ تارودانت"

محكمة النقض تبرئ رئيس جماعة في قضية "تعذيب أستاذ تارودانت"
محمد آيت حساين
الأحد 16 دجنبر 2018 - 16:00

قضت الغرفة الجنائية بمحكمة النقض بالرباط، الأسبوع الماضي، بطي ملف قضية "أستاذ تارودانت" الذي اتهم رئيس جماعة تنزرت ومن معه، منذ سبع سنوات، باختطافه واحتجازه وتعذيبه. وقرّرت الغرفة ذاتها عدم قبول طلب دفاع المشتكي، وتأييد حكم الغرفة الجنائية بمحكمة الاستئناف بأكادير، القاضي ببراءة المتهمين في هذه القضية.

ويأتي قرار الغرفة الجنائية بمحكمة النقض، والقاضي بعدم قبول الطعن من لدن دفاع المشتكي، بعدما أن أصدرت الغرفة الجنائية الابتدائية بمحكمة الاستئناف بأكادير سنة 2015 حكمها بتبرئة رئيس الجماعة المذكور ومن معه في هذه القضية، وكذا تأييد الحكم من لدن الغرفة الثانية بالمحكمة ذاتها شهر مارس الماضي.

الحسين أبو الرحيم، رئيس جماعة تنزرت بإقليم تارودانت، المتهم الرئيسي في هذه القضية التي تابعها الرأي العام الوطني والدولي باهتمام منذ سنة 2011، أكد أنه بريء من التهم الموجهة إليه رفقة باقي المتهمين من لدن الأستاذ المشتكي، مشيرا إلى أنهم متشبثون ببراءتهم في جميع مراحل الدعوى.

المسؤول الجماعي ذاته أضاف، في تصريح مقتضب لجريدة هسبريس الإلكترونية: "لدي ثقة كبيرة في القضاء، وكنا حريصين في هذه المدة أي منذ خروج هذه القضية إلى العلن على أن لا نبدي رأينا من أجل عدم التشويش على مسار المحاكمة وترك القرار للقضاء لقول كلمته في حقنا بتبرئتنا أو إنصاف المشتكي"، مشيرا إلى "أن التهم الموجهة إليه ومن معه لا أساس لها من الصحة"، وفق تعبيره.

مصدر قريب من عائلة المسؤول الجماعي ذاته أوضح أن الرأي العام كان أكبر ضحية في هذه القضية من خلال تسويق معلومات مغلوطة إليه من قبل المشتكي وبعض وسائل الإعلام، مشيرا إلى أن "المتهمين من حقهم الآن دفع دعوى قضائية لرد الاعتبار عكس الرأي العام الذي وقع في "فخ" الخدعة والكذب"، وفق تعبيره.

وتعود تفاصيل هذه القضية إلى سنة 2011، حيث اتهم أحد الأساتذة المسؤول الجماعي ذاته وثلاثة أشخاص آخرين باختطافه واحتجازه وتعذيبه، داخل ضيعة فلاحية بأولاد برحيل بإقليم تارودانت.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (9)

1 - Mghrib الأحد 16 دجنبر 2018 - 16:11
Tu parle de la pseudo justice, même un conseiller municipal s'en sort à merveille imaginez un grand responsable.
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18
2 - soussi الأحد 16 دجنبر 2018 - 16:12
القضاء المغربي للأسف يتحكم فيه السماسرة الذين تعج بهم المحاكم والذين يوجهون القضايا لصالح من يدفع أكثر إذ يمكنك شراء القضاة ووكلاء الملك ورجال الأمن وحثى صغار الموظفين ولكل شئ تمنه حسب صغرأو كبر القضايا ......
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48
3 - اكادير تحتضر الأحد 16 دجنبر 2018 - 16:19
سلام عليكم الاخوان
واش يلاه وصلات نوبة ديال هاد الملف هههههه ونعم القضاء والله ظلم باش القضية ديال سنوات ويلاه وصلات باااز
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20
4 - مغربي الأحد 16 دجنبر 2018 - 16:19
لو كان شخصا من الشعب المذلول لأعطيت له 50 سنة مع الأعمال الشاقة مثل أبناء جرادة و الريف
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15
5 - ابو علي الأحد 16 دجنبر 2018 - 16:20
المال في المغرب ماذا يفعل الظالم يرجع مظلوم و المظلوم يرجع ظالم ما اجملك يا مغربي الحبيب
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17
6 - mustafa dr الأحد 16 دجنبر 2018 - 16:30
لا حول ولا قوة الا بالله إذا كان فعلا ضحية ديال هاد الأشخاص ربي يأخذ الحق ديالو مسكين وإن كان إفتراء منه فهناك من له مصلحة في ذالك والله أعلم.
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1
7 - شوماش الأحد 16 دجنبر 2018 - 16:33
دابا ستنهال التعليقات وستتهم القضاء بأنه منحاز و و و فقط لانه برأ رئيس الجماعة. مع العلم أن الرأي العام المحلي بتنزرت يدرك جديا أن رئيس الجماعة بريء وأن الكعلم لفق له التهمة. وهذا ليس ببعيد عن عباد الدينار من رجال التعليم الذين لايعرفون سوى التبركيك و كلام السوق والاتهامات الملفقة والسوايع ويطالبون كل مرة بالزيادة.
هنيئا لرئيس الجماعة بالبراءة.
محكمة النقض مامعاهاش اللعب.
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-9
8 - عبدالله الأحد 16 دجنبر 2018 - 16:35
الحجة للأقوى .....حسبي الله ونعم الوكيل ..... ولا حول ولا قوة إلا بالله ....ماتت الضمائر ... وانتهى كل شيء ...
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2
9 - ابن زاكورة الأحد 16 دجنبر 2018 - 16:46
هل تصدق ان ملف من 2011 حتى الآن 2019 عاد بث فيه. خير الكلام ماقل و ذل، القضاء في المغرب من سيئ إلى الأسوأ.
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