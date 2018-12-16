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كُتّاب وآراء
بطولة العدو لوزارة التعليم تسدل ستارها بمراكش
اختتمت الأحد فعاليات الدورة 54 من البطولة الوطنية للعدو الريفي، التي تنظمها وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي بتعاون مع الجامعة الملكية المغربية للرياضة المدرسية.
التظاهرة التي احتضنتها المديرية الاقليمية لمراكش على مدى ثلاثة أيام، شارك فيها 624 تلميذة وتلميذا، تأهلوا عن البطولة الجهوية التي عرفت مشاركة ما يناهز 5000 مشاركة ومشارك، من بين 100.000 تلميذة وتلميذِ تباروا في البطولات الإقليمية.
وتزامنت هذه البطولة التي شكلت فرصة لتشجيع التميز الرياضي واكتشاف المواهب الرياضية وزرع قيم المواطنة والسلوك الإيجابي، مع احتفالات الشعب المغربي بالذكرى 43 لعيد المسيرة الخضراء والذكرى 63 لعيد الاستقلال.
وعرفت فعاليات هذه التظاهرة الرياضية حضور كل من كريم قسي لحلو، والي جهة مراكش-آسفي عامل عمالة مراكش، وشخصيات مدنية وعسكرية وأمنية، وممثلي المجالس المنتخبة والمصالح الخارجية، ومحمد فريد دادوشي، مدير الارتقاء بالرياضة المدرسية، وفؤاد شقيقي، مدير المناهج بوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، ومولاي أحمد الكريمي، مدير أكاديمية جهة مراكش آسفي، والمدراء الاقليميين بالجهة.