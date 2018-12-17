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مديرية الصحة تبدد "مخاوف المينانجيت" في تنغير

مديرية الصحة تبدد "مخاوف المينانجيت" في تنغير
هسبريس من تنغير
الاثنين 17 دجنبر 2018 - 12:20

قال خالد السالمي، المدير الجهوي لوزارة الصحة بدرعة تافيلالت، إن حالة التهاب السحايا (المينانجيت) التي أصيبت بها التلميذة التي تتابع دراستها بالمدرسة المركزية إغنسلن بجماعة إكنيون، في إقليم تنغير، ليست معدية، ولا تتطلب أي احتياطات.

وأضاف المسؤول ذاته، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن مصلحة المستعجلات بالمركز الاستشفائي الإقليمي سيدي حساين بورزازات استقبلت التلميذة المحالة عليها من طرف مصالح المندوبية الإقليمية لوزارة الصحة بتنغير، وأجريت لها مجموعة من الفحوصات والتحاليل البيولوجية، وتبين أنها مصابة بالنوع غير المعدي من التهاب السحايا.

وأبرز المدير الجهوي للصحة أن التلميذة تخضع للاستشفاء حاليا بمصلحة أمراض الأطفال بالمؤسسة الصحية سالفة الذكر، تحت مراقبة فريق صحي يشرف عليه طبيب أخصائي في أمراض الأطفال، مؤكدا أن حالتها تتحسن.

وذكر المسؤول ذاته أن فرقة صحية تابعة للمندوبية الإقليمية لوزارة الصحة بتنغير ستحل بمكان ظهور هذه الحالة، من أجل التوعية الصحية، مشيرا إلى أن المديرية الجهوية للصحة بدرعة تافيلالت تقوم بمجهودات كبيرة من أجل محاصرة أو تقليص نسبة المصابين ببعض الأمراض في مختلف أقاليم الجهة.

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