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توقعات "الأرصاد الجوية" لطقس اليوم الثلاثاء

توقعات "الأرصاد الجوية" لطقس اليوم الثلاثاء
هسبريس - و.م.ع
الثلاثاء 18 دجنبر 2018 - 05:25

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، اليوم الثلاثاء، أن يكون الطقس باردا نسبيا، خلال الليل والصباح، بكل من المرتفعات والهضاب العليا، إضافة إلى داخل البلاد، مع صقيع أو جريحة بصفة محلية.

وستتشكل سحب منخفضة وكتل ضبابية خلال الصباح والليل فوق السواحل والسهول الشمالية والوسطى وأيضا الواجهة المتوسطية.

وستلاحظ خلال الليلة الموالية نزول أمطار جد خفيفة أو ضعيفة ومتفرقة بأقصى الشمال الغربي للبلاد وغرب الساحل المتوسطي، مع تكون سحب من الأجواء العليا من الجنوب الشرقي وأقصى جنوب البلاد، فيما سيبقى الطقس مشمسا بباقي أنحاء المملكة.

وستهب زوابع رملية محلية بالأقاليم الجنوبية وجنوب المنطقة الشرقية، فيما ستهب الرياح معتدلة إلى قوية نوعا ما من القطاع الشرقي وأحيانا من الغرب بمنطقة طنجة، ومعتدلة القوة من القطاع الشرقي بالأقاليم الجنوبية، ومن القطاع الجنوبي وأحيانا من الغرب بجنوب المنطقة الشرقية، بينما ستهب ضعيفة إلى معتدلة من القطاع الشمالي إلى متقلبة بباقي المناطق.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين ناقص 02 و04 درجات بالمرتفعات والهضاب العليا، وما بين 04 و11 درجات بشمال المنطقة الشرقية، والسايس وسهول تادلة والرحامنة والسهول والسواحل الشمالية والوسطى وسوس والجنوب الشرقي، وشمال الأقاليم الجنوبية، وما بين 11 و18 درجة بالواجهة المتوسطية وبالأقاليم الجنوبية.

وستتأرجح درجات الحرارة العليا ما بين 10 و16 درجة بالمرتفعات، والهضاب العليا الشرقية، وما بين 23 و30 بداخل دكالة وسوس والأقاليم الجنوبية، وما بين 16 و23 درجة بباقي جهات المملكة.

أما البحر فسيكون قليل الهيجان إلى هادئ بالواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان إلى هائج بالبوغاز، وقليل الهيجان إلى هائج ما بين طانطان وبوجدور، وهائجا بباقي السواحل.

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